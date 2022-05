Canoni in aumento nella logistica. Uffici in ripresa (con qualche cautela)

Le previsioni ottimistiche si basano sul fatto che le operazioni in corso d’opera nel terziario abbiano subito soltanto slittamenti di piccola-media entità e che quelle in partenza siano state ribilanciate sul lungo periodo. Pochi i casi in cui si è verificata una vera e propria ri-schedulazione. Gli spazi ad uso ufficio hanno mantenuto la loro importanza, anche se il concetto di lavoro ibrido è sempre più diffuso. Tale coesistenza delle due modalità di lavoro (in presenza e da remoto) si è tradotta in una rifunzionalizzazione degli spazi esistenti verso ambienti che rispondano maggiormente alle esigenze di socialità, convivialità e condivisione di idee. Parallelamente al ripensamento dell’organizzazione interna, lo spazio ufficio richiede un costante aggiornamento in termini di rinnovo tecnologico. In generale, secondo quanto emerge dall'analisi di

Il direzionale a Milano e Roma

L’analisi degli investimenti tra il 2019 e il 2021 conferma un generale atteggiamento cautelativo, con volumi nel 2021 che ricalcano quelli dell’anno precedente.

Le location prime, situate all'interno della cerchia della città, così come i CDB di Porta Nuova e Citylife, registrano un volume di investimenti elevato, confermando il trend degli anni passati con canoni che raggiungono, in taluni casi, quota 700 euro al mq annui. Parallelamente, si nota un certo interesse anche verso zone periferiche, in particolare a sud ed est dell'hinterland milanese.

L’analisi degli investimenti in immobili direzionali a Roma tra il 2019 e il 2021 dimostra come tale mercato non sia ritenuto ancora fuori dagli effetti della pandemia, confermando il perdurare di performance negative in termini di volumi transati e di un generale approccio prudenziale da parte degli investitori. Le zone dell’EUR e quelle centrali si confermano ancora al centro dell’attenzione degli investitori, registrando anche i più alti valori medi dei canoni che per location prime si attestano intorno ai 500 euro al mq annui sino a raggiungere, in alcuni casi, i 600-650 euro al mq. Valori che scendono a medie di 260 euro al mq nella zona EUR.