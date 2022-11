Canori, «ciantor» dei ladini e la Gran Vera 1914-1918

L'opportunità di raccogliere organicamente gli scritti del Canori era emersa già nei primi anni '80, quando l'Istituto culturale ladino si accingeva ad avviare la pubblicazione della sua variegata opera musicale. Anzi il nostro Autore, ancora in vita, aveva individuato nel direttore dell'Istituto Fabio Chiocchetti la persona in grado di salvaguardare e valorizzare la sua eterogenea produzione. Si deve invece alla pazienza e perizia del nipote Federico Zanoner, archivista presso il Museo di Arte moderna e contemporanea di Rovereto, la raccolta e il riordino di tutta la documentazione.

Alla Grande Guerra in Val di Fassa è dedicato il bel libro di Michele Simonetti che, avendo la famiglia paterna di origine italiana e quella materna sud-tirolese, ha aggiunto il patronimico per ricordare il nonno Bruno Federspiel, con cui ha avuto modo fin da ragazzino di appassionarsi all'alpinismo e alle vicende del primo conflitto mondiale. Laureato in Scienze politiche alla Statale di Milano e imprenditore nel settore tessile, ha affiancato al lavoro un crescente impegno di ricerca con la pubblicazione di libri e la cura di mostre tematiche. Nel 2014, insieme a Mauro Caimi, ha curato a Moena la parte scientifica e l'allestimento della mostra permanente «La Gran Vera 1914-1918 – Galizia, Dolomiti».

Galizia, perché? Se quasi tutti conoscono le grandi battaglie del fronte occidentale e di quello meridionale: la Marna, Verdun, la Somme, oppure Caporetto, il Piave, Vittorio Veneto, pochi forse hanno sentito menzionare le battaglie sul fronte orientale combattute tra l'esercito russo e quello austro-ungarico nelle pianure della Galizia intorno alla città di Leopoli e sui monti Carpazi. Oggi (purtroppo) stiamo imparando la storia e la geografia dell'Ucraina dopo l'invasione dell'esercito russo. Leopoli (L'viv nella denominazione ucraina) era il centro più importante della Galizia asburgica, una regione compresa tra i monti Carpazi e i fiumi Vistola e Dnestr. Poco noto all'opinione pubblica è il dramma collettivo dei soldati di lingua italiana nel Trentino asburgico, mandati a combattere (e a morire) sul fronte orientale, prima ancora dell'entrata in guerra dell'Italia il 24 maggio 1915. La maggior parte dei militari trentini e tirolesi di lingua italiana vennero trattenuti sul fronte orientale anche dopo l'entrata in guerra dell'Italia, perché il comando austriaco temeva che quei soldati potessero dimostrarsi meno fedeli e combattivi sul fronte alpino.

Il libro di Michele Simonetti è strutturato su due piani che s'intrecciano: da una parte i combattimenti tra le truppe austro-ungariche e l’esercito italiano, dall’altra le donne, i bambini, gli anziani costretti a subire oltre quattro anni di sofferenze fisiche e morali. I soldati trentini arruolati nell'esercito asburgico e i civili al termine della guerra si ritroveranno, vinti ma non sconfitti, in un mondo che non è più il loro ed è divenuto nel frattempo diverso. Anzi – citiamo - «i 55mila soldati, che avevano vestito la divisa dell'Imperatore divennero un imbarazzante ingombro della memoria» nel Trentino entrato a far parte del regno d'Italia.

Il lettore è accompagnato dentro l'opera da un eccezionale apparato fotografico con più di 500 immagini, in buona parte inedite. Soprattutto per il paese di Moena, il libro esamina anche i problemi legati alla sussistenza famigliare, le traversie economiche, i rapporti tra i civili e i militari, la funzione della scuola e della chiesa, le questioni politiche: tante difficoltà per la popolazione, che solo il coraggio e il senso della comunità permetteranno di superare.