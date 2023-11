Cantabria Labs Difa Cooper è il miglior “Best Place to work” Italia 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cantabria Labs Difa Coopers riceve anche quest’anno la certificazione Great Place To Work Italia. L’azienda di Caronno Pertusella (Varese) che opera nella realizzazione di prodotti dermatologici, di farmaci, cosmetici, integratori e medical device studiati per prendersi cura della pelle - che è parte della healthcare company internazionale Cantabria Labs - riceve anche quest’anno la certificazione come miglior posto dove lavorare da parte della società internazionale di ricerca, tecnologia e consulenza organizzativa che analizza gli ambienti di lavoro raccogliendo e analizzando le opinioni dei collaboratori e la employee experience.

Un riconoscimento all’umanesimo imprenditoriale che col motto “Celebrate life” promuove l’attenzione all’uomo, ricerca scientifica, sostenibilità, solidarietà. Umanesimo imprenditoriale che mette l’uomo al centro nelle sue potenzialità, sia come fonte dell’intelligenza che poi come beneficiario dell’intelligenza stessa - diventato la pietra fondante di un’azienda straordinaria.

L’azienda varesina non è nuova a questo riconoscimento. È stata infatti riconosciuta da Great Place to Work - Best Workplaces, nel 2006, 2008, 2010, 2017, 2019 e 2020. Le ragioni? Employee assesment, per condividere, individuare e allineare progetti e obiettivi del team e individuali; cross-functional meetings: meeting inclusivi e cross-funzionali per condividere progetti, opinioni, idee e proposte; employee onboarding & orientation con l’attenzione costante all’inclusione dei nuovi collaboratori.

E ancora: valorizzazione dell’impegno e del merito con premiazione dei best performer e riconoscimenti agli ambassadors; learning and development: valorizzazione del talento attraverso programmi formativi, corsi interni di lingua spagnola, piattaforma e-learning interna, cofinanziamento al 50% di corsi di formazione privati, proposte di sviluppo individuali con MBA; eventi di teamwork; work-life balance: smartworking/flexiwork, orario di entrata ed uscita flessibile, easy friday; finanziamento asilo nido del 50% per i figli delle collaboratrici neomamme; assicurazione infortuni h 24; Generation Future Program con borse di studio rivolte ai figli dei collaboratori; wellness program per incentivare l’attività fisica e la salute dei dipendenti (check up sanitario, palestra. padel e frutta fresca, interventi formativi della Fondazione Onda per il benessere femminile); employee satisfaction: questionari di soddisfazione servizi, interventi formativi, iniziative, indagini di clima.

Il fiore all’occhiello di queste politiche aziendali felici sarà la nuova sede, il cui cantiere è avviato e terminerà al tramonto dell’estate 2024. Il progetto è stato appositamente studiato per rendere ancora più inclusiva la vita in azienda, con concetti innovativi come una cucina professionale a disposizione di tutti e spazi per tutte le esigenze. L’edificio sarà completamente ecosostenibile, andrà a energia solare, perché anche l’attenzione all’ambiente contribuisce al benessere non solo psicologico. Sarà dotato di palestra, di un campo da padel, di un bar, di varie zone relax con divani, tavoli e frigoriferi pieni.