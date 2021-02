Cantiere Human company a Porto Tolle: villaggio vacanze al posto della centrale Interessata un’area ex Enel di 110 ettari di Vincenzo Chierchia

Interessata un’area ex Enel di 110 ettari

Al via i lavori per la realizzazione di Delta Farm - informa una nota -, il villaggio turistico innovativo e sostenibile che nascerà dalla riconversione dell'ex centrale Enel di Porto Tolle per opera di Human Company, gruppo fiorentino leader in Italia nell'ospitalità open air.

Completate tutte le attività propedeutiche alla presentazione del progetto e le analisi ambientali preliminari, il progetto entra nel vivo della fase operativa sviluppando simultaneamente due attività principali: l'avvio della proposta di progetto strategico turistico di interesse regionale per la trasformazione urbanistica dell'area, che verrà portata avanti in collaborazione con le istituzioni del territorio e la demolizione e lo smantellamento delle strutture dell'ex centrale non funzionali al nuovo progetto, a carico di Human Company.

Su una superficie di 110 ettari, 30 dei quali destinati ad area boschiva, Delta Farm ospiterà diverse aree ricettive, un polo sportivo multifunzionale, con un'area per gli sport acquatici, spazi ricreativi e percorsi esperienziali. Anche il territorio sarà protagonista, grazie a un centro visite per la valorizzazione delle eccellenze ambientali e paesaggistiche e uno per lo sviluppo delle produzioni ittiche e agricole tipiche, accompagnate da una proposta food di alto livello.

Coniugando biodiversità ed eccellenze locali, Delta Farm è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per il settore outdoor in Europa e un volano per la valorizzazione del Delta del Po in un'ottica di economia circolare e sostenibilità ambientale.

Il progetto per dare nuova vita all'ex centrale è stato individuato attraverso un concorso lanciato da Enel per la ricerca di proposte sostenibili e imprenditori intenzionati a realizzarle per riconvertire il sito creando nuovamente valore per il territorio, nell'ambito del programma Futur-e.



