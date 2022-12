Cantiere previdenza / In pensione con il mix Quota 41 e 62 anni d’età

Quota 102 sarà sostituita da una Quota 103 di fatto: dal 2023 sarà possibile accedere alla pensione anticipata con 62 anni d’età e 41 di contribuzione. Una soluzione voluta dalla Lega, e in primis dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon , perché rappresenterebbe un “antipasto” di Quota 41, in forma “secca” da far scattare tra due o tre anni . Resta da capire da quando sarà possibile accedere al nuovo canale di pensionamento: al momento è fissata la data del 1° gennaio 2023, anche se si sono rincorse voci non confermate su uno slittamento al 1° aprile nel caso in cui, al momento del varo della manovra, le risorse disponibili non fossero sufficienti. Prevista la proroga di Ape sociale e Opzione donna, che in extremis potrebbe diventare anche più facilmente accessibile per le lavoratrici autonome.

