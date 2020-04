Cantieri, siderurgia, moda: i 12 settori in pole per riaprire Si studia l’ok tra 10 giorni: nella lista Inail prime indicazioni, tra cui auto, mobili e meccanica. Le regioni del Nord preparano i loro piani, oggi vertice col governo. Ipotesi macroaree di Marzio Bartoloni e Carmine Fotina

Estate al mare, ripartenza moda e auto: la strategia per la fase 2

3' di lettura

Palazzo Chigi che chiede tempo, ministri concentrati a evitare invasioni di competenze del superconsulente Colao, esperti a loro volta ancora divisi, indiscrezioni seccamente smentite. E, in più, quattro regioni, quelle del Nord manifatturiero, che in autonomia si fanno i loro piani per la ripresa produttiva.

In questo quadro confuso, mentre le imprese si attenderebbero responsabilità e comunicazioni trasparenti, l’unica certezza è la lista delle attività che al momento hanno i requisiti per riprendere. Con due opzioni ancora sul tavolo: via libera parziale tra la fine della prossima settimana e l'inizio di quella successiva, il 27 o 28 aprile, oppure direttamente per tutti dopo il 3 maggio quando il Governo punta ad allentare anche altre misure del lockdown.

L’ipotesi di una proposta del ministero dello Sviluppo per il 22 aprile è stata invece smentita. Oggi è prevista la cabina di regia tra governo, Regioni ed enti locali a cui potrebbe partecipare il premier Conte: si discuterà anche di una possibile apertura sia per settori sia (meno facile) per macroaree territoriali. E una decisione potrebbe maturare lunedì.

I comparti individuati sono 12, non necessariamente tutti ma alcuni di essi dovrebbero ripartire prima. Molto dipenderà dall'incrocio tra numero di lavoratori interessati e disponibilità effettiva di mascherine nei territori dove sono localizzate le fabbriche, dossier al quale lavora il commissario straordinario Domenico Arcuri. I settori candidati sono: costruzione di edifici; fabbricazione di auto e rimorchi; fabbricazione di altri mezzi di trasporto; fabbricazione di mobili; metallurgia/siderurgia; estrazione di minerali metalliferi; estrazione di minerali da cave e miniere; industria del tabacco; fabbricazione di articoli in pelle; attività immobiliari; pubblicità e ricerche di mercato.

A questi si aggiunge la moda, per la quale l’idea è autorizzare tutti i sottocodici Ateco e non solo i pochissimi già attivi nelle categorie «industrie tessili» e «confezioni di articoli di abbigliamento, articoli in pelle e di pelliccia». Ed anche per altri grandi settori, parzialmente già aperti, sono pronti alcuni ampliamenti. Ad esempio per la meccanica con fabbricazione di macchine per l'agricoltura e di macchine per l'industria alimentare.