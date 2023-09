Cantieristica, Liguria prima per valore aggiunto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Liguria è prima, nella classifica delle regioni italiane, per valore aggiunto generato dalle imprese della cantieristica nautica, totalizzando 279,9 milioni di euro in valori assoluti (seguita da Toscana, con 270,8 milioni, ed Emilia-Romagna, con 222,5 milioni); ma è anche seconda regione per valore aggiunto dell’intera filiera nautica, con 1,05 miliardi di euro (preceduta dalla Lombardia, con 2,05 miliardi e seguita dalla Campania, con 1,03 miliardi). Sotto il profilo degli addetti, poi, la Liguria è prima in classifica sia per occupati nella cantieristica, 3.429 (contro 3.268 della Toscana, seconda, e i 2.757 delle Marche, terze), sia per quota percentuale sul totale degli occupati regionali, che è dello 0,48%, contro lo 0,42% delle Marche (seconde) e lo 0,22% del Friuli (terzo); il tutto a fronte di una quota media italiana dello 0,08%. Questi numeri, che arrivano dall’ufficio studi di Confindustria nautica, rendono evidente il ruolo chiave, per il settore, ricoperto dal Salone di Genova all’interno dell’economia della regione, oltre che ovviamente a livello nazionale.

A spiegare come si sta lavorando per il prossimo allestimento della kermesse (che si tiene dal 21 al 26 settembre) è Saverio Cecchi, presidente di Confindustria nautica: «Il 21 di questo mese inaugureremo la 63° edizione del Salone nautico internazionale di Genova, che già da quest’anno, grazie al progetto del nuovo waterfront di Levante di Renzo Piano (in fase avanzata di realizzazione, ndr), presenta un layout espositivo profondamente rinnovato, che coniuga design e sostenibilità. L’apertura dei canali navigabili, infatti, ha trasformato il Padiglione B (quello disegnato da Jean Nouvel, ndr) in una spettacolare isola, le cui banchine ospitano 150 posti barca in più quest’anno, che diventeranno 250 nel 2024, al termine dei lavori. Ancora più acqua e ancora più barche, dunque, già per questa edizione. Nel 2023 aumentano del 15% anche le aree a disposizione. Ancora una volta, inoltre, gli spazi espositivi sono sold out già dal mese di maggio, a conferma del ruolo strategico dell’evento, a livello internazionale, e della leadership dell’industria nautica italiana nel mondo, con un fatturato che nel 2021 ha registrato un incremento del 31% e il record storico di export». E proprio sullo scenario internazionale si è concentrata, come già in passato, la promozione legata al 63° salone. «Oltre al consolidato programma di presenze presso i maggiori eventi di settore esteri - sottolinea Cecchi - Stefano Pagani Isnardi, direttore del nostro ufficio studi, il 25 maggio scorso, ha presentato negli Usa, per il terzo anno consecutivo, questa volta nella sede del New York Yacht Club di Newport, la prossima edizione del Salone di Genova, in collaborazione con Ice Agenzia».

Il 63° salone, come quello precedente, sarà anche all’insegna della sostenibilità (vedi articolo a fianco), tema sul quale Confindustria nautica ha voluto impegnarsi anche a livello locale, sia con l’organizzazione a Genova, il 30 giugno, della prima edizione di Shaping the future – world yachting sustainability forum, in partnership con International boat industry sia con un’azione concreta a livello locale, cioè, chiarisce Cecchi, «la partecipazione al progetto innovativo di riforestazione di praterie di Poseidonia oceanica degradate nell’area del Mar Ligure, in collaborazione con la Rappresentanza italiana della Commissione Ue, l’Europe direct Genova e lo Yacht club italiano. L’operatività del progetto è affidata al dipartimento di Scienze della terra dell’università di Genova. Il 24 settembre, i primi risultati dell’iniziativa saranno presentati al Salone».