Cantine Pasqua, così la scommessa rosato raddoppia il fatturato

I profani guardano al marketing e allo storytelling come leve in grado di incidere in maniera marginale sul corso di imprese che operano in settori fortemente legati alla tradizione come il vino. Ma bisogna cambiare idea guardando alla parabola della veronese Cantine Pasqua che dal 2014 a oggi ha più che raddoppiato il proprio fatturato (passando da 30 a 65 milioni) con un Ebitda che da 0 nel 2014 è oggi a doppia cifra (12,5%).

Un percorso che è valso nei giorni scorsi alla cantina veronese un importante riconoscimento quello di “Innovatore dell’anno” della rivista Usa Wine Enthusiast. Un premio che viene dedicato ogni anno alla principale innovazione nel mondo del vino scandagliando sia tra i produttori che nel mondo della ricerca enologica che nell’indotto del settore vitivinicolo.

«Tutto è cominciato nel 2011 – racconta l’ad di Cantine Pasqua, Riccardo Pasqua – anni in cui facevamo fatica a vendere il nostro Valpolicella base con un’etichetta molto classica. Ero negli Usa e un ristoratore di Indianapolis mi disse che era dispiaciuto per cosa stava accadendo nel nostro Paese. Io non capivo. Poi mi sono reso conto che si stava riferendo alla Primavera Araba. Ho improvvisamente messo a fuoco che gli stranieri non sanno affatto dove sia Verona, il Veneto, l’Italia. E così mi sono messo alla ricerca di un’idea che possa colpire l’immaginazione dei consumatori, che sia esportabile e possa rappresentare il nostro territorio. E Verona è conosciuta soprattutto per essere la città di Romeo e Giulietta. E così è nato ‘Passione e Sentimento’. Rosso fatto sulle colline della Valpolicella vinificato con la tecnica dell’appassimento e contrassegnato in etichetta da un’immagine del muro della casa di Giulietta del fotografo Jo Martorana. Una soluzione in grado di imprimere alle nostre vendite negli Usa un cambio di passo».

Ma le innovazioni introdotte da Pasqua non sono state solo nel racconto ma anche nelle linee di prodotto. «Altro progetto importante è stato il Eleven Minutes – aggiunge l’ad della cantina -. Un rosato lanciato nel 2016 completamente nuovo rispetto agli altri rosati italiani. Vini che fino a quel momento erano di colore rosa scuro e spesso non si bevevano lontano dai loro luoghi d’origine. Il nome prende ispirazione dal metodo di vinificazione con macerazione velocissima, colore pallido, stile fresco. Al tempo di rosati così non ce ne erano, nessuno considerava rosati italiani. Abbiamo capito che il mercato attendeva una interpretazione italiana del vino rosato e gliel’abbiamo proposta».

Due prodotti che sono tutt’altro che una nicchia: Passione e Sentimento vende 2 milioni di bottiglie mentre Eleven Minutes un milione (a un prezzo compreso tra i 20 e i 25 dollari).