Cantine Volpi: «Ondate di maltempo ravvicinate. Danni per 50mila euro»

A metà ottobre un primo nubifagio, con un impatto devastante sul Tortonese, seguito a neanche dieci giorni di distanza da una nuova ondata di maltempo, con danni pesanti per il vigneto di Cantine Volpi in località a Volpedo, esteso su dieci ettari. «La prima inondazione – racconta il titolare Carlo Volpi (foto sotto) – ha completamente distrutto le canaline d’acqua e portato via una parte della strada, dopo l’ultima allerta invece abbiamo riscontrato una erosione importante del terreno». Danni per 20mila euro nella cantina di Tortona mentre a Volpedo la stima dei danni sale a 30-35mila euro. «Meno male che la vendemmia è stata già fatta, altrimenti avremmo perso tutto» aggiunge Volpi. La sua azienda ha 30 dipendenti diretti e produce 4 milioni di bottiglie l’anno esportate in 35 paesi.