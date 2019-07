Cantone, dalla magistratura all’Anac: in prima linea nella lotta alla corruzione

LEGGI ANCHE / Cantone pronto a lasciare l'Anac, si candida per 3 procure

Dopo la seconda ondata di arresti per la realizzazione di Expo 2015, il Governo ha affidato la sorveglianza degli appalti ad un commissario governativo individuato proprio nel presidente dell’Anac. Per iniziativa di Cantone viene così inaugurato in via sperimentale l’istituto della «vigilanza collaborativa», ovvero la verifica preliminare di legittimità delle procedure di gara da parte dell’Anac, con l'obiettivo di evitare il contenzioso amministrativo e ridurre i rischi di corruzione.

Il nuovo Codice degli appalti del 2016 ha istituzionalizzato la “vigilanza collaborativa” dell'Autorità anticorruzione, che per contratti di particolare rilievo può essere richiesta dalle stazioni appaltanti previa stipula di un apposito protocollo di intesa. Il presidente dell'Anac non ha mai nascosto il suo disagio per il clima di ostilità verso il codice degli appalti e in particolare verso il ruolo dell'Anac nell'attuazione del codice, ritenendo sbagliate le accuse al codice di aver bloccato il settore dei lavori pubblici. Una risposta indiretta a quelle parti della maggioranza di governo gialloverde che ha detto a più riprese di voler intervenire radicalmente sulle regole degli appalti.

Da ricordare che ad aprile 2017 Cantone è stato nominato Presidente del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori degli istituti di credito in liquidazione Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio della provincia di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara.