Caorle tra tinte pastello e tesori della laguna veneta

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Se siete amanti dei colori pastello. Se vi piace passeggiare per calli e campielli. Se oltre a chilometri di spiagge cercate storia e archeologia. Se vi affascina l'idea di vivere in prima persona le atmosfere dei libri di Ernest Hemingway. Se volete fuggire dalle mete turistiche di massa. Ecco, anche con una sola di queste ragioni avete la giusta motivazione per esplorare una delle cittadine italiane che hanno uno charme irresistibile, la bella e storica Caorle.

La fine dell'estate e l'inizio dell'autunno sono senza dubbio un periodo particolarmente indicato per andare a Caorle (caorle.eu) e da lì, come vedremo, lungo il fiume fino a Concordia Sagittario. Clima, colori e un po' di sollievo dall'intensità umana di agosto sono perfetti, sia che si scelga di trascorrervi una periodo fatto anche di spiaggia e mare, sia che si opti per un weekend lungo all'insegna della natura e delle esperienze gastronomiche legate al mare. Tanto più che proprio settembre ospita due eventi d'appeal, il Festival Internazionale del Teatro in strada (dal 31 agosto al 4 settembre, lalunanelpozzofestival.it) e la Festa del Pesce (11-13 settembre e 18-20 settembre, comune.caorle.ve.it).

Loading...

Caorle, la Venezia in miniatura tra mare e case colorate Photogallery39 foto Visualizza

Rosa, indaco e il campanile

Chi già conosce Caorle probabilmente la identifica a colpo d'occhio con le case dai delicati colori pastello. Sembra di essere in una paese delle bambole, con quelle pareti colorate di rosa, indico, rosso scuro, verde, con i profili bianchi sempre ben tenuti, a fare da contrasto al cielo turchese. Il cuore di Caorle era e rimane infatti il centro storico: antico borgo peschereccio, è conosciuto oggi come la “Venezia in miniatura”, grazie alle calli grandi e piccole, ai campielli e alle case pittoresche che non possono non richiamare le forme della blasonata città lagunare.

In centro c'è il Duomo, risalente al 1038, dedicato a Santo Stefano Protomartire. È l'edificio più importante della città e sorge in piazza Vescovado. Di fronte al Duomo ecco che si eleva sul mare, quasi come un faro un po' bizzarro, lo splendido campanile cilindrico dell'XI secolo, quasi un simbolo della cittadina. La torre _ dicono le guide _ richiama i modelli ravennati di tradizione bizantina con elementi romanici e raggiunge i 48 metri di altezza, distinguendosi peraltro per una pendenza verso est.

L'interno è stato recentemente ristrutturato e le scale di legno portano in cima alla torre, dalla quale lo sguardo sulla città è particolarmente piacevole nelle giornate pulite di settembre.