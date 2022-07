Caos aerei, in gioco rimborsi per oltre 2 miliardi: 100mila italiani in ballo

«Le nostre imprese - rincara la dose Gattinoni - sono le prime vittime di queste condotte. Stiamo facendo il massimo per tutelare i clienti con rimborsi, riprotezioni su altri voli, cambi di tratta, transfer ad hoc. E li sosteniamo pure sul fronte legale. Ma non possiamo che chiedere con forza che tutti gli attori del settore rispettino le leggi e le prerogative di chi viaggia. Anche Enac, che ha un ruolo di vigilanza sull’applicazione delle regole, elemento chiave per il funzionamento del mercato, deve adoperarsi per la loro osservanza».

Contenzioso

La misura è colma e in controluce si intravede quella che sarà l’onda lunga del contenzioso che questa stagione si porterà dietro. Viaggiatori lasciati a piedi contro le agenzie e le compagnie aeree; agenzie di viaggio e tour operator contro le compagnie aeree; compagnie aeree contro gli aeroporti del Nord Europa, corresponsabili dei disagi.

Cinque miliardi di euro

La posta in gioco è altissima: circa cinque miliardi di mancati introiti delle compagnie aeree per la cancellazione dei voli fino a settembre e una cifra che potrebbe superare i due miliardi per gli indennizzi che verranno pagati ai passeggeri per i ritardi e le cancellazioni avvenute entro 14 giorni dai voli. Per avere un’idea precisa dell’entità delle somme, i ritardi accumulati nel solo mese di giugno hanno prodotto circa 500 milioni di indennizzi a carico delle compagnie europee.

Le richiesta danni

Agli indennizzi rischiano di aggiungersi anche le cause per i danni ulteriori arrecati ai passeggeri. «Gli indennizzi stabiliti dal regolamento Ue 261/2004 – spiega Maurizio Di Rocco, avvocato esperto di diritto del turismo – non escludono la richiesta di danni ulteriori da parte dei passeggeri o degli operatori professionali. Se si prova che la cancellazione del volo ha impedito al viaggiatore di seguire un corso di lingua o gli ha fatto saltare una vacanza, si possono chiedere i danni. Ma è una strada in salita, almeno in Italia. Le cause durano mediamente tra due e tre anni e comportano costi legali non indifferenti. Per questo le aziende, come ha fatto Volkswagen nel caso diesel-gate, in Italia preferiscono aspettare l’eventuale contenzioso piuttosto che ricorrere a una conciliazione collettiva pre-giudiziale, la via scelta da Volkswagen, per tornare al caso di prima, negli Usa e in Germania». Molto più probabile che a ricorrere al contenzioso saranno gli operatori professionali, agenzie e tour operator, che hanno l’obbligo di rimborsare subito i viaggiatori per poi rivalersi sulle compagnie aeree.

Aeroporti coinvolti economicamente

Ma sullo sfondo, da qualche giorno, aleggia un’eventualità che finora non era mai stata presa in considerazione: la richiesta delle compagnie aeree agli aeroporti di partecipare all’erogazione degli indennizzi ai viaggiatori. Ne aveva parlato esplicitamente il direttore generale della Iata, Willie Walsh, sottolineando che una quota rilevante dei ritardi è da attribuire al cattivo funzionamento degli scali del Nord Europa. In particolare quelli di Londra, Amsterdam e Francoforte hanno tagliato gli organici del 35-40% durante il Covid e non li hanno ancora reintegrati nonostante la domanda di voli sia arrivata al 90% dei livelli pre-pandemia.