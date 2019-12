Caos affitti concordati nei Comuni colpiti da calamità Senza una proroga in migliaia di municipi cambia tutto dal 1° gennaio e la cedolare passerà dal 10% al 21% per le locazioni 3+2, per studenti e transitorie di Ladislao Kowalski (coordinatore nazionale Centro Studi giuridici Uppi)

Senza proroga si profila un vero caos per le locazioni a canone concordato nelle migliaia di Comuni dove, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza per il verificarsi di eventi calamitosi (articolo 9, comma 2 bis, del Dl 47/2014), sino al 31 dicembre 2019 è prevista la possibilità della cedolare secca al 10% e la riduzione di Imu e Tasi al 75% .

L’agevolazione è prevista per le locazioni abitative stipulate, da persone fisiche, nella forma dei contratti convenzionati (il “3+2”), transitori e studenteschi. Va ricordato che la cedolare al 10% passa a regime nei Comuni ad alta tensione abitativa (articolo 3, comma 2 del Dlgs 23/2011, come verrà cambiato dalla legge di Bilancio 2020) ma il Dl 47/2014 è “staccato” da questa messa a regime e quindi necessita di una proroga specifica.

Le conseguenze

Cosa succederà, infatti, in caso di mancato rinnovo o proroga dal 1° gennaio 2020 dell’agevolazione? Ecco il quadro completo.

1 – I contratti abitativi 3+2, transitori e studenteschi già in corso e, pertanto, stipulati entro il 31 dicembre 2019 soggetti al regime di cedolare al 10%:

• passeranno all'aliquota ordinaria del 21% (regime ordinario di cedolare secca);

• manterranno la riduzione Imu e Tasi (articolo 5, comma 11, del Dm del 16 gennaio 2017) al 75%. Salvo tali imposte non vegano abrogate/accorpate e sostituite con altra/altre e non vi sia una disposizione che mantenga il beneficio per l'eventuale nuovo tributo;

• rimarranno in vigore i benefici per i conduttori (articolo 5 comma 7 e 8 del Dm del 16 gennaio 2017);

• questi contratti, secondo le disposizioni vigenti (artt. 1, 2 e 3 del del Dm del 16 gennaio 2017), risultano attestati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie degli accordi territoriali al fine di godere dei benefici.

2 – Per i nuovi contratti (3+2) transitori e studenteschi stipulati dal 1° gennaio 2020 in quei Comuni si applicherà:

• l’aliquota di cedolare al 21% (regime ordinario di cedolare secca);

• la riduzione Imu e Tasi (articolo 5, comma 11, del Dm del 16 gennaio 2017) al 75%. Salvo tali imposte non vegano abrogate/accorpate e sostituite con altra/altre e non vi sia una disposizione che mantenga il beneficio per l'eventuale nuovo tributo;

• i benefici per i conduttori (articolo 5 comma 7 e 8 del Dm del 16 gennaio 2017).

Il rebus attestazioni

È dubbio se i nuovi contratti a canone concordato nelle zone interessate dovranno essere sostenuti dalle “attestazioni” di conformità economica e normativa. Ciò in quanto la percentuale di cedolare sarà quella prevista per le locazioni ordinarie (4+4) che non prevedono tale presupposto. Al contrario potrebbe essere richiesta da parte delle amministrazioni comunali ai fini della riduzione Imu e Tasi.