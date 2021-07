Caos autostrade, cosa aspettarsi dalle due class action contro Aspi

3' di lettura

Su Autostrade per l’Italia (Aspi) arriva la seconda class action in un mese, per i disagi legati ai tanti cantieri che creano a ripetizione lunghe code sulla rete (e proseguiranno per anni). Dopo l’azione avviata il 21 giugno dall’associazione di consumatori Altroconsumo, il 16 luglio è stata messa la prima firma per quella che ha lo scopo di risarcire tutti gli abitanti della Liguria, la regione più colpita dal degrado della rete dovuto a carenze di manutenzione (dai crolli del Ponte Morandi e della...