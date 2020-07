Caos autostrade in Liguria, Toti: «Pronti a chiedere i danni al Governo» Il presidente della Regione: «Se il Mit non risponderà al nostro invito per quantificare in via bonaria i danni subiti dal territorio, andremo in Tribunale» di Raoul de Forcade

Vacanze Italia, accordo tra Piemonte e Liguria

Il presidente della Regione: «Se il Mit non risponderà al nostro invito per quantificare in via bonaria i danni subiti dal territorio, andremo in Tribunale»

4' di lettura

È probabile che finisca a carte bollate lo scontro tra Regione Liguria e ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sul caos delle autostrade liguri. Se entro venerdì 20 luglio il Mit non risponderà alla richiesta rivoltagli, una settimana fa, dall’ente territoriale, di sedersi a un tavolo per quantificare, in via bonaria, il danno subito dalla regione, il governatore Giovanni Toti è pronto a rivolgersi, nei giorni immediatamente successivi, al tribunale civile per chiedere un risarcimento. La somma non è ancora stata quantificata ma un legale, Lorenzo Cuocolo, docente di diritto pubblico comparato all’università di Genova, è già stato incaricato di seguire l’iter.



Presidente Toti, intendete procedere per vie legali?



Abbiamo fatto un’ordinanza, che è uno strumento tipicamente legale del Governatore, chiedendo di presentarci un piano che tenesse conto delle esigenze di sicurezza delle autostrade e anche dell'esigenza di poterle percorrere in sicurezza. Non ci è stato nemmeno risposto. Sette giorni fa abbiamo anche inviato una lettera chiedendo al Mit di sederci a un tavolo, nell'arco di una settimana, per arrivare a una bonaria liquidazione del danno da versare alle popolazioni liguri e alle imprese. La settimana scade venerdì 10 luglio e non ho notizie da parte di nessuno. Anzi, per la verità, ne ho da parte di Autostrade che, nella persona dell'ad Tomasi, ha risposto di essere disposta a rivedere il piano, ma a patto che la revisione sia concordata col concedente. Altrimenti non ha facoltà di cambiarlo in modo unilaterale. Il ministero, invece, non ci ha mai risposto, né sul tema del piano, né per quanto attiene al danno procurato.

Il ministro però si è espresso.

Ho letto alcune dichiarazioni del ministro, a mezzo stampa, in cui dice che non cambierà quel piano. Evidentemente se ne assumerà la responsabilità. Mi pare incredibile che un ministro non ascolti una Regione e le categorie di quella regione: Confindustria, la Camera di commercio, l’assemblea dei sindaci. Tutti hanno detto che stanno applicando un piano surreale.



Quindi, scaduti i sette giorni agirete?



Presenteremo al tribunale civile di Genova una richiesta danni, immagino sabato o lunedì. Ne abbiamo già parlato col nostro consulente, il professor Cuocolo, e col nostro ufficio legale. Sarà una richiesta formale di risarcimento che cercheremo di quantificare attraverso adeguate perizie. Ma saremo in buona compagnia: hanno già annunciato class action gli albergatori, i trasportatori, i terminalisti del porto e così via.

Avete quantificato una somma?



Vogliamo farlo in modo serio ma è facilmente immaginabile una cifra importante, perché stiamo impedendo la mobilità delle persone, stiamo mettendo a rischio, alla ripresa dopo il lockdown, la libertà d’impresa, e anche la salute dei nostri pazienti trasportati in ospedale. Si tratta di diritti e valori costituzionali.