Caos benzina, Londra prepara l’esercito per rifornire le stazioni di servizio

Arrivano i rinforzi. Dopo avere assicurato che non c'era alcun bisogno di mobilitare l'esercito per risolvere la crisi della benzina, il Governo britannico ha cambiato idea. I soldati sono in stand-by e interverranno per garantire le consegne di carburante alle molte stazioni di servizio rimaste a secco, ha confermato oggi il ministro della Difesa Ben Wallace.



«Gli uomini e le donne delle nostre forze armate sono pronti ad alleviare i problemi dove sono più gravi -, ha detto Wallace -. Per questo li ho autorizzati a essere pronti a rispondere alla chiamata quando sarà necessario». Almeno 150 soldati con la licenza per guidare autocisterne verranno addestrati in questi giorni per essere pronti a intervenire.

Il ministro: torneremo alla normalità in pochi giorni



Il ministero della Difesa ha dato il via libera in seguito alla richiesta del ministro del Business Kwasi Kwarteng, che ha attivato il meccanismo di emergenza Maca (aiuti militari alle autorità civili). Il ministro ha insistito però che si tratta di una «precauzione razionale» e di una «misura temporanea» perché la situazione tornerà alla normalità «entro pochi giorni».

L'opposizione laburista ha dichiarato che l'intervento dell'esercito e «un'ammissione di fallimento» da parte del Governo e che si tratta comunque di «un cerotto» che non risolve il problema sostanziale della carenza di 100mila camionisti in Gran Bretagna, che ha ridotto le consegne e portato alla carenza non solo di benzina ma anche di generi alimentari in molti supermercati.



Le code ai benzinai intanto continuano in tutto il Paese per il quinto giorno e due terzi delle stazioni di servizio ha dovuto chiudere perché ha esaurito il carburante, secondo la Petrol Retailers Association.