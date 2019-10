Caos Brexit, e ora? Cosa succede dopo il nuovo flop di Johnson alla Camera

3' di lettura

Tutto in una sera, anzi, in poche manciate di minuti. Il 22 ottobre si è consumato un nuovo capitolo della Brexit e dei flop inanellati dal premier Boris Johnson per finalizzarla entro il 31 ottobre. La Camera dei Comuni, il parlamento britannico, ha prima approvato con 329 voti favorevoli e 299 contrari «i principi» dell’accordo di Brexit sottoscritto da governo e Commissione europea; poi bocciato la t abella di marcia accelerata che il premier Boris Johnson aveva avanzato per chiudere la partita nell’arco di tre giorni e permettere alla Ue di far approvare in (relativa) calma l’intesa entro il 31 ottobre.

Non è un paradosso ma una conseguenza di un processo di approvazione del testo scandito, appunto, da due voti interdipendenti fra loro. Il primo per stabilire se il Parlamento fosse d’accordo con l’accordo raggiunto dal governo britannico (risposta: sì). Il secondo per stabilire se la Camera fosse favorevole a un iter accelerato che avrebbe compattato l’intero processo di discussione e voto del testo fra il 23 e il 24 ottobre. E la risposta, evidentemente, è stata no.

Come siamo arrivati fin qui...

Qualche premessa. Il 17 ottobre il governo britannico e i leader europei hanno raggiunto un accordo sulla Brexit , accolto con entusiamo da Johnson e freddezza da buona parte dell’opinione pubblica britannica, perché ritenuto troppo sbilanciato a favore della Ue. In particolare il testo prevede un compromesso sui confini irlandesi che lascerebbe l’Irlanda del Nord nell’unione doganale dell’Ue, ipotesi guardata ovviamente con orrore dai pochi ma rilevanti deputati del Democratic unionist party: una forza di destra protestante nordirlandese che appoggia il governo Johnson e non ha nessuna intenzione di accettare un accordo che “spacchetti” Belfast dal resto della Gran Bretagna. Il 19 ottobre Johnson si è presentato alla Camera dei Comuni, per l’occasione aperta di sabato, con l’obiettivo di far approvare con un voto secco l’accordo sottoscritto a Bruxelles.

Purtroppo per lui, non è andata così. I deputati hanno approvato con uno scarto di 16 voti (322 contro 306) un emendamento che ha obbligato Johnson a chiedere un rinvio della Brexit di tre mesi rispetto alla data originaria del 31 ottobre, in osservanza del Benn act (una legge che imponeva al premier di domandare una proroga se non si fosse raggiunta una intesa entro il 19 ottobre, come appunto è successo). Il resto è stato, se possibile, anche più concitato. Il 21 ottobre Johnson ha annunciato che si sarebbe ripresentato alla Camera per far votare il testo bloccato due giorni prima. Lo ha fatto, ma lo speaker John Bercow ha respinto la proposta di un nuovo voto facendo notare che si trattava dello stesso testo. Il 22 ottobre Johnson ha tentato di far approvare quello che viene descritto sopra: sia il suo testo di accordo sia un iter accelerato per arrivare al sì definitivo entro il 24 ottobre. È andata come si è visto.