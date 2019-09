Brexit, Johnson perde la maggioranza ai Comuni. Trema la sterlina: -20% dal referendum

Per tutta risposta Johnson ha già minacciato di voler sciogliere le camere per andare al voto anticipato – i sondaggi sembrano premiarlo – entro il 17 ottobre prossimo. Per poter procedere in questo senso, però, occorre che una maggioranza dei due terzi del Parlamento approvi lo scioglimento delle camere. E i laburisti hanno già fatto sapere che potrebbero far mancare i voti necessari. La situazione resta in ogni caso più che mai fluida, visto che anche questo scenario potrebbe essere bypassato dal governo, con un emendamento specifico relativo alla durata della legislazione: servirebbe a quel punto solo la maggioranza semplice.

A Bruxelles non si fanno in ogni caso molte illusioni sull’epilogo. Una Brexit senza accordo il 31 ottobre «è una possibilità molto evidente», ha detto martedì la portavoce della Commissione Mina Andreeva. «Mercoledì al collegio dei commissari lanceremo un’ultima chiamata affinché tutti siano pronti nel caso si verifichi un divorzio senza intesa». Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker aggiornerà il collegio

dei commissari dopo i contatti telefonici col premier britannico Boris Johnson. Alla riunione, la prima dopo la pausa estiva, è previsto anche l'intervento del negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier, per informare sugli ultimi sviluppi a Londra.

Intanto a Downing Street il premier Boris Johnson ha incontrato i Tory ribelli che intendono votare contro il governo ma l'incontro non ha affatto favorito un ravvicinamento fra le parti. Secondo quanto riporta il Guardian, Johnson non avrebbe per nulla convinto gli oppositori che i negoziati con Bruxelles stanno progredendo al punto che uno dei presenti avrebbe risposto al primo ministro, in termini meno cordiali, che si tratta solo di propaganda con nessuna base di verità. Lo stesso ex ministro delle finanze Philip Hammond, presente all'incontro, aveva detto in mattinata che è ridicolo parlare di progressi nei negoziati visto che in sostanza non esiste nemmeno un vero e proprio team negoziale.