Caos Evergrande e attesa per le Banche centrali mandano ko le Borse europee

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - La turbolenza sui mercati asiatici, preoccupati per la crisi del colosso immobiliare cinese Evergrande, e l'attesa per i vertici delle banche centrali in calendario in settimana su entrambe le sponde dell'Atlantico penalizzano i listini azionari europei, che aprono la settimana in rosso.

Pesante il calo del FTSE MIB, in linea con quello dei principali indici continentali: forti le vendite anche sul DAX 30 a Francoforte e il CAC 40 a Parigi.

Loading...

A Milano i staccano la cedola Eni ed Stmicroelectron, con un peso sull'indice dello 0,27 per cento. In una seduta caratterizzata dalla chiusura di molti mercati asiatici per festività (tra cui Tokyo e Shanghai), l'attenzione degli operatori è rivolta a Hong Kong, dove l'indice Hang Seng è in calo del 4% risentendo del -15% di Evergrande e della prospettiva che il governo di Pechino possa estendere la stretta regolamentare al settore immobiliare. Ha chiuso in calo del 2,1% la Borsa di Sydney in Australia, mentre l'indice Msci dei listini asiatici (esclusa Tokyo) è sceso ai minimi da un mese.

Tra i titoli a Piazza Affari, in un paniere principale tutto in rosso si mantiene appena sotto la parità Diasorin. Deboli le banche, con Bper e Unicredit, oltre a big industriali come Stellantis, in un settore auto in fibrillazione per la nuova indagine Usa sugli airbag, Cnh Industrial e Tenaris.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Inizio di settimana negativo per le Borse europee dopo che la seduta di venerdì 17 settembre è stata a due volti per Piazza Affari e gli altri listini continentali. Dopo una prima parte di giornata in buon rialzo, le vendite hanno gradualmente preso il sopravvento, complice anche l’avvio negativo di Wall Street unito alle scosse tecniche dovute alle quattro streghe (le scadenze trimestrali di future e opzioni) e all'inflazione europea sopra le previsioni nel mese di agosto (3%).