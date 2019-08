Caos Lampedusa: nell’hotspot il doppio di migranti rispetto alla capienza «Siamo abbandonati e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il caos e poi si scarica la colpa su di noi» dice il sindaco Totò Martello. Tuttavia il questore di Agrigento, Maria Rosa Iraci assicura: «È una situazione assolutamente sotto controllo»

Caos a Lampedusa, dove l’hotspot esplode, i cittadini sono insofferenti e dove non funziona nemmeno la macchina per prelevare le impronte digitali dei migranti. «Come fa il governo a non accorgersi di quello che accade sull'isola?», si chiede il sindaco Totò Martello. Che si dà una risposta: «Siamo abbandonati e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il caos e poi si scarica la colpa su di noi».

A ridimensionare il caso interviene però il questore di Agrigento, Maria Rosa Iraci: «È una situazione assolutamente sotto controllo. I servizi sono molto organizzati, il presidio è costante e continuo e i flussi di immigrazione vengono regolarmente gestiti e controllati».

Per dare però l’idea del disordine e dell’improvvisazione che vige a Lampedusa, Martello mette insieme la situazione dell’hotspot (che ospita 182 persone, compresi 21 minori, il doppio di quanto ne può contenere una struttura che, dopo alcuni incendi, nel 2017 era in procinto di chiudere per decisione del precedente governo), dove non funziona l’apparecchio che serve a registrare le impronte digitali - spiega - e l’incendio, nella notte, di un furgone della Polizia, avvenuto per cause accidentali (un corto circuito).

