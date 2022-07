Caos maggioranza, dallo ius scholae al superbonus: tutti i voti a rischio in Parlamento

Superbonus: cessioni allergate con incognita M5S

Il Governo resta fermo sulla decisione di non prorogare il superbonus, nonostante le richieste del Movimento 5 Stelle, ma è intervenuto per sbloccare la situazione dei crediti incagliati: con un emendamento al decreto Aiuti, approvato in commissione alla Camera e da lunedì 4 luglio in Aula, ha concesso a banche e società appartenenti a gruppi bancari di «cedere sempre il credito a soggetti non rientranti nella definizione di consumatori o utenti», che «abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca cedente». Misura che riguarda anche cessioni e sconti comunicate prima dell'entrata in vigore della legge. I deputati hanno chiesto modifiche ulteriori respinte dal Governo. La soluzione dovrà passare la prova dell’Aula.

Ddl concorrenza, lo scoglio taxi

Oltre ai provvedimenti su temi etici e diritti della persona e al superbonus, ci sono altre potenziali mine sul sentiero che il governo Draghi con la sua maggioranza composita dovrà percorrere da qui alla fine della legislatura. Come la delega sulla concorrenza, cuore delle riforme legate al Pnrr, che superato lo scoglio dei balneari al Senato ora dovrà affrontare la rabbia dei tassisti alla Camera. Le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero nazionale di 48 ore del 5 e 6 luglio, protesta confermata anche dopo l’incontro con la viceministra al Mims, Teresa Bellanova. Tra la quarantina di emendamenti presentati in commissione Attività produttive alla Camera all’articolo 10 sul trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente), ce ne sono alcuni che contengono la richiesta di soppressione. Sono firmati non solo da Fratelli d’Italia ma anche da esponenti della Lega e del Pd.