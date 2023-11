Caos del nickel, il London Metal vince la causa contro gli hedge funds

Anche la Financial Conduct Authority (Fca), la “Consob” britannica, aveva aperto un’indagine sull’accaduto, che il Lme ha sempre giustificato dichiarando di aver agito mossa dalle circostanze eccezionali della crisi che si era creata, che rischiava di avere un impatto sistemico. In gioco c’erano “margin call” (ossia richieste di integrazione dei margini di negoziazione) per almeno 20 miliardi di dollari e almeno sette “clearing members” della borsa rischiavano di saltare, ha spiegato il ceo Matthew Chamberlain, che ha accolto con sollievo la sentenza



«Siamo lieti che la corte si sia pronunciata a nostro favore su tutti i fronti – ha dichiarato attraverso una nota – Restiamo impegnati a continuare a rafforzare la resilienza e la liquidità del mercato a beneficio della nostra attività e della comunità globale dei metalli».





