Caos passaporti: danni alle agenzie per 150 milioni di euro. Timori per Pasqua e la stagione estiva

Secondo i dati raccolti da Fiavet, i tempi di rilascio vengono rispettati solo se viene contestualmente presentato un biglietto aereo o una lettera di impegno. In Sardegna ci vogliono 7 mesi a Olbia, 2-3 a Oristano e 6 a Sassari. In Liguria si riscontrano attese di 4-5 mesi, in Abruzzo di 8-10 mesi. In Piemonte ci vogliono 4-6 mesi per ottenere un appuntamento e altri due per il rilascio del passaporto. In Veneto le attese sono di 3 o 4 mesi.

«Apprezziamo l’intervento del ministro Santanché, che si è espressa a riguardo, e il comunicato del ministro Piantedosi, che ha giustificato il problema, rimaniamo però preoccupati, perché la situazione è a macchia di leopardo – dice Franco Gattinoni, presidente di Fto-Confcommercio –. L’aver inserito tra i motivi di urgenza per andare all’estero anche il turismo è un passo importante, però metterlo in pratica non è facile e molti si trovano ad aspettare fino all’ultimo momento con il rischio di non partire. Con la Pasqua in arrivo, i ponti e la bella stagione siamo ottimisti, ma c’è un elemento di preoccupazione».



Le cause dei ritardi

I ritardi, aveva spiegato ancora lo scorso febbraio il ministro Piantedosi, sono dovuti principalmente all’accumulo di arretrati dovuti al Covid-19, ma sono anche una conseguenza della Brexit, vista la necessità di viaggiare muniti di passaporto anche per accedere in Gran Bretagna, una meta molto frequentata dagli italiani, per vacanza e per lavoro, soprattutto dal Nord Italia, dove non a caso i ritardi sono stati in questi mesi più accentuati, anche se ora la situazione si sta un po’ uniformando in tutto il Paese.

Si aggiungono altre due cause: ci sono Paesi che chiegono un passaporto valido per i successivi 6 mesi e ci sono Paesi, come il Marocco, che adesso non accettano più la sola carta d’identità. Le procedure richieste quindi sono diventate quindi più complicate.

Queste cause sono ancora più sentite nelle città con maggiore popolazione ma soprattutto con il maggior numero di attività produttive: è per questo un fenomeno più visibile al Nord e nel Centro Italia. Le questure di tutta Italia si stanno attivando per aumentare l’attività lavorativa, mettendo a disposizione più personale e soprattutto, in alcuni casi, aprire gli uffici anche nei giorni festivi, il sabato e la domenica, come hanno fatto a Monza e a Mantova.