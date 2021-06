Favori a ex Ilva, arrestato Amara. Obbligo di dimora per l’ex procuratore di Taranto

2' di lettura

Sull'ex Ilva di Taranto scoppia una nuova bufera giudiziaria. L'ex procuratore della Repubblica di Taranto, Carlo Maria Capristo, è da oggi sottoposto all'obbligo di dimora su decisione della Procura di Potenza. La stessa ha anche disposto misure cautelari nei confronti dell'avvocato siciliano Pietro Amara, dell'avvocato di Trani, Giacomo Ragno, e del poliziotto Filippo Paradiso. Amara è stato consulente legale di Ilva quando l'azienda era in amministrazione straordinaria, gestita dai commissari nominati dal Mise, e, in tale veste, avrebbe avuto rapporti con Capristo.

L'inchiesta verterebbe un presunto scambio di favori nell'ambito di procedimenti per l'ex Ilva e anche un patteggiamento chiesto dall'azienda dell'acciaio quando era in mano ai commissari. I nuovi provvedimenti della Procura di Potenza sono lo sviluppo dell'inchiesta scoppiata a maggio 2020 che aveva portato Capristo agli arresti domiciliari. L’ex procuratore di Taranto, già al vertice della Procura di Trani, era finito ai domiciliari per le presunte pressioni che avrebbe cercato di esercitare, attraverso un poliziotto di sua fiducia, su una pm della procura di Trani, dove il magistrato aveva svolto il ruolo di procuratore prima dell’incarico a Taranto. Secondo gli investigatori, Capristo avrebbe chiesto di indirizzare l’esito di un fascicolo di cui era titolare la magistrata. Accuse che il procuratore ha sempre respinto.

La pm oggetto delle presunte pressioni di Capristo è stata Silvia Curione, oggi in servizio a Bari, moglie di un altro pm, Lanfranco Marazia, anch'egli oggi a Bari, ma in precedenza sostituto di Capristo alla Procura di Taranto. Ad aprile scorso, nel processo a Potenza, Curione ha confermato le pressioni da parte di Capristo, rivelando altresí un episodio. «Erano rapporti di stima e anche di affetto - ha detto in proposito Curione - ma sono cambiati quando mio marito a gennaio del 2018 è stato sentito a sommarie informazioni a Potenza, dalla Procura, per un'indagine su un episodio di violazione del segreto d'ufficio avvenuto a Taranto. Al rientro in ufficio, dopo essere stato a Potenza, Capristo non lo aveva salutato. Ma ci eravamo posti il problema di una sua reazione e delle possibili ripercussioni nei rapporti.

Sono mesi che la Procura di Potenza, guidata dal procuratore Francesco Curcio, ha messo sotto la lente l'attività di Capristo (oggi in pensione) anche rispetto all'ex Ilva. A Taranto, infatti, il magistrato è intervenuto in alcuni casi che hanno riguardato la fabbrica siderurgica e in una occasione promosse nel suo ufficio anche un vertice con diversi soggetti, non solo giudiziari quindi, per un punto di situazione sui lavori di bonifica agli impianti. Al vertice partecipó anche ArcelorMittal Italia che nel frattempo era subentrata ai commissari di Ilva divenendo gestore degli impianti. Era marzo del 2019 e in quell'occasione a fine vertice Capristo disse: «Ci saranno incontri periodici in Procura. Ognuno rappresenterà i lavori che vengono eseguiti e programmati sotto la supervisione del nostro uffici». «Lo Stato c’è - disse ancora il procuratore - e oggi era presente in tutte le sue componenti di verifica e di validazione di dati certi. Le risposte immediate ci sono perché i programmi in corso d’opera saranno verificati anche da noi».