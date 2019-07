Caos procure, Palamara al Csm: «Nessun mercato delle toghe»

GUARDA IL VIDEO - Csm, Mattarella: emerso un quadro sconcertante

I brogliacci delle intercettazioni

Eppure Palamara, stando ai brogliacci della Guardia di Finanza, nelle ultime settimane ha avuto incontri continui, con colleghi della sua corrente Unicost ma non solo, mettendo a punto strategie e ragionando sui «numeri» del plenum del Csm perché, in fondo, «il problema è lavorare sui numeri, questo è il problema». Tra le varie intercettazioni anche quella con il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio avvenuta intorno al 21 maggio. Tema della chiacchierata il futuro procuratore della Capitale e in particolare i tre candidati rimasti in lizza: Francesco Lo Voi, procuratore di Palermo, Giuseppe Creazzo, capo della Procura a Firenze e Marcello Viola, procuratore generale sempre a Firenze.

PER SAPERNE DI PIÙ - Palamara ai pm: «Sono estraneo alle accuse». Bonafede incarica gli ispettori

«...Giuseppe Cascini (consigliere del Csm ed esponente di Magistratura democratica, la corrente di sinistra, ndr) ...a un certo punto...non vuole...non vuole Lo Voi», dice Fuzio in un colloquio intercettato con Palamara che afferma: «Ma è chiaro...sa che ci sto io sopra...». Fuzio a quel punto spiega «che il problema è questo, che loro mettono subito...calano le braghe su Creazzo...» e aggiunge quali sono le correnti che portano il capo della Procura di Firenze: «Unicost - Mi vogliono Creazzo, dopo vogliono Viola». Palamara nel colloquio è interessato anche al voto di Area e Fuzio gli spiega: «Area si toglie...può anche votare...ti dirò di più...non può votare Creazzo, ma a questo punto se loro sono d’accordo con i movimenti...questa cosa, cioè il ritardo può anche...questo, che anche se votano Creazzo pure quattro noi, cinque e quattro nove...Mi, Area e...e i tre grillini votano Viola, si va in plenum e a quel punto non esce...Oppure devono entrare...devono rimanere in tre per fare il ballottaggio». Perchè il «problema -osserva dunque Fuzio- è lavorare sui numeri». «Ho fatto parte di questo sistema condividendone pregi unitamente alla piena consapevolezza dei difetti, dei quali però non posso assumermi da solo tutte le responsabilità: errori sicuramente ne sono stati commessi», scrive oggi nella memoria Palamara.

Il nome del pg Riccardo Fuzio compare nei brogliacci delle intercettazioni. Conversazioni dalle quali emerge che il pg avrebbe informato Palamara del contenuto di una informativa investigativa dei pm umbri

Intercettazioni con i parlamentari

La memoria, però, sembrerebbe lacunosa in merito ai rapporti di Palamara con esponenti politici (i Dem Cosimo Ferri e Luca Lotti) per discutere di nomine. Si limita a dire che le conversazioni, in cui si fa preciso riferimento a come veicolare le nomine direttive nelle più importanti procure italiane, «non constano tuttavia elementi di scorrettezza né elementi che tratteggiano una strategia a discapito di colleghi od altre persone. La contestazione rimane ferma, pertanto, alla mera frequentazione con soggetto parlamentare priva, comunque, di rilievo disciplinare». Nella memoria, inoltre, parla di un «profilo di inutilizzabilità» delle intercettazioni. L’ascolto delle conversazioni con i deputati Dem Cosimo Ferri e Luca Lotti non sarebbe «casuale» per Palamara. Il riferimento è alle intercettazioni del 9 maggio scorso.