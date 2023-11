Caos scampato a Ventimiglia, il traffico dei tir sceglie il Frejus

A spiegare perché non si è verificato lo spostamento al valico di Ventimiglia del transito delle merci da e per il Nord della Francia che passavano dal Monte Bianco, è Giuseppe Tagnochetti, coordinatore per la Liguria di Trasportounito. «L’autotrasportatore - dice - continua a cercare di transitare dal Frejus, che sta tenendo i volumi, e da altri valichi, anche se hanno limitazioni. Passare da Ventimiglia per andare a Lione porterebbe un allungamento di 300 chilometri, rispetto al valico del Frejus, e questo non è sostenibile, non solo economicamente. Al costo del gasolio e delle autostrade, con i chilometri in più da coprire si aggiungerebbe la necessità di impegnare gli autisti in turnazioni di guida ulteriori. I costi salirebbero moltissimo e l’autotrasporto non è in grado di sostenerli».

L’autotrasportatore sceglie il Frejus che oggi è aperto a senso unico alternato, dopo la frana a fine agosto, ma nel primo trimestre del 2024 sarà operativa anche la seconda “canna”. «Per ora si riesce a operare - aggiunge Tagnochetti - anche perché c’è stata una riduzione importante dei traffici delle merci, sia in import che in export . Questo non vuol dire che non ci siano code, rallentamenti e attese. Il problema del Bianco è enorme, ma la logistica non sta scegliendo Ventimiglia perché le diseconomie non sarebbero sostenibili». Il rischio intasamento sull’autostrada della riviera ligure di ponente è scongiurato per ora, ma l’equilibrio è fragile. «Se ci fossero ancora problemi sul Frejus - completa Tagnochetti - si rischierebbe un’invasione su Ventimiglia con code enormi, non sarebbe più una scelta logistica ma un obbligo».

