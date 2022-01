Calcio, caos in serie A: saltano per Covid 4 match. La Lega: «Si va avanti»

Il Napoli schiera tre giocatori in quarantena

”Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si ferma il calcio sennò si declassa a semplice influenza”, ha attaccato l’allenatore partenopero Maurizio Sarri nella conferenza stampa che ha preceduto la partita . “Siamo in mano alle decisione di venti regioni e quello che è un focolaio per uno non lo è per l’altro - ha continuato - Se la decisione arriva dalle Asl è dura fare un protocollo”. Parole polemiche, quelle di Sarri, seguite dalla decisione del Napoli di schierare nell’undici titolare che scenderà in campo all’Allianz Stadium anche Rrahmani, Zielinski e Lobotka, tutti negativi al test Covid. Si tratta dei tre calciatori messi in quarantena dall’Asl di Napoli 2 perché sprovvisti della terza dose e a contatto con soggetti positivi. Una scelta, quella del Napoli, che porterà altre polemiche.

In queste ore, da parte sua, il governo sta lavorando ad un intesa tra le Regioni e la Lega di Serie A per “stabilire una regolamentazione uniforme e con criteri precisi” per “garantire la regolarità del campionato e la sicurezza di giocatori e appassionati”. La Cabina di regia della Conferenza Stato-Regioni con Governo e Lega Calcio, alla quale parteciperà anche il ministro della Salute Roberto Speranza, è in programma per mercoledì 12 gennaio, punterà a rendere uniformi le decisioni delle Asl.

L’obiettivo, spiega il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, “è uscire da questo stato di incertezza sullo svolgimento delle competizioni che sta recando evidente pregiudizio all’intero comparto dello sport”.

Autorità sanitarie in campo

La vigilia della ripartenza era trascorsa tra annunci di nuove positività e qualche guarigione, finché poi sono arrivate un dopo l’altra le ’sentenze’ della autorità sanitarie. La Asl Città di Torino, dopo avere constatato un focolaio di Covid nel gruppo squadra, ha bloccato i granata prima della partenza per Bergamo. Gli otto positivi sono in isolamento, tutto il gruppo andrà in quarantena per cinque giorni e quindi il Toro non potrà giocare neppure la partita in casa di domenica con la Fiorentina.

Stessa decisione è stata presa a Udine, con l’Azienda sanitaria Friuli Centrale che ha in sostanza vietato all’Udinese di disputare sia la partita con la Fiorentina al Franchi, sia quella di domenica contro l’Atalanta. La Salernitana ha annunciato che non si presenterà allo stadio Arechi per la sfida contro il Venezia. I campani hanno undici positivi nel gruppo squadra e l’Asl di Salerno ha messo in isolamento altre 25 persone. Il club aveva chiesto alla Lega Serie A il rinvio del match che non è stato accordato. Stessa cosa ha fatto il Bologna, fermato dalla Asl per le partite con l’Inter e di domenica con il Cagliari. Un pacchetto di rinvii che sarà complicato da gestire in un calendario già molto fitto.