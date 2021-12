Caos tamponi in Lombardia, sito Ats in tilt e lunghe file. A Roma un molecolare costa anche 140 euro

«Poi ci sono le persone che hanno sintomi: tantissime persone anche di mia conoscenza avevano febbre e tosse ma al rapido erano negative, invece erano positive», scrive ancora Lucarelli, che aggiunge: «I privati fanno tamponi a prezzi indecenti, alcuni 200 euro».

Prezzi senza controllo

Non solo lunghe file, ma anche prezzi dei test covid in certi casi alle stelle. A Milano i tamponi rapidi possono costare dagli 8 ai 15 fino ai 35 euro. Quelli molecolari in strutture private possono costare anche 75 euro. Ma con il sito Ats in tilt il problema è anche l’aggiornamento del green pass dopo l’esito del test: nel capoluogo lombardo si sono verificati casi di green pass che hanno registrato un tampone con esito negativo, mentre l’esito è positivo. A Roma un tampone molecolare fatto privatamente può arrivare a costare anche 140 euro.

Esposto Codacons sui prezzi, Federfarma rigetta accuse

«Rigettiamo al mittente ogni tipo di accusa sul rincaro dei tamponi in farmacia. Chi fa queste affermazioni non ha idea di quello che sta dicendo e non conosce i sistemi di formazione del prezzo. Nel caso dei tamponi in farmacia il prezzo è concordato con il Commissario all'emergenza e in quella cifra vengono coperti anche i costi di formazione e gestione del personale, dell'acquisto di guanti e mascherine, del gazebo per fare i test». Così il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia, replica al Codacons che ha presentato un esposto Codacons con il quale accusa le farmacie di aver lucrato sui test con un «ricarico sui consumatori legato al prezzo dei tamponi di circa il 328%». «Se dovesse essere avviata un'inchiesta ci difenderemo come giusto che sia - avverte Tobia - Questo per garantire il lavoro di tutti i professionisti del settore. Ma certo dovrebbe essere chiamato in causa anche il Governo e il Commissario straordinario con cui abbiamo concordato l'accordo».



In Toscana laboratori in affanno

Con l'aumento dei nuovi casi di Covid sale anche il numero delle richieste di tamponi che mandano in affanno laboratori e farmacie della Toscana: nelle ultime due settimane il portale regionale su cui si prenotano i test ha registrato un aumento delle ricette emesse dai medici di oltre il 50%. Per questo motivo, secondo quanto si apprende, l'assessorato alla sanità ha chiesto di potenziare l'offerta di tamponi sul territorio regionale. Anche sul fronte delle farmacie si registra il tutto esaurito. «Il primo posto disponibile per un tampone è il 28 dicembre, abbiamo le agende sature - spiega Maria Vannuzzi, direttore farmacie Afam (farmacie comunali di Firenze) - e stiamo esaurendo anche i tamponi antigienici fai da te». Le criticità sono confermate anche da Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei medici di Firenze. «Inizia ad esserci difficoltà a reperire un appuntamento per un tampone molecolare un po' dappertutto. Negli ospedali non ci sono problemi, ma i laboratori sono in affanno e prenotare un tampone è sempre più complicato».