Caos toghe, la richiesta di Palamara: ricusare il collegio. Oggi la decisione Oggi la decisione della Disciplinare sulla richiesta di ricusare Davigo e Ardita dalla sezione. Nel pomeriggio l’udienza contro il pm di Roma Luca Palamara, per il quale è stato chiesto la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio. Procede l’indagine penale a Perugia, dove è indagato di corruzione e rivelazione del segreto. di Ivan Cimmarusti

Caso Csm, governo pensa a riforma della giustizia

3' di lettura

Arriverà in mattinata la decisione della Disciplinare del Csm sulle istanze di ricusazione presentate dal pm di Roma Luca Palamara nei confronti dei togati di Autonomia&Indipendenza Piercamillo Davigo e Sebastiano Ardita. Una decisione che, se respinta, potrebbe portare a una rapida definizione del procedimento, nato sulla base delle indagini della Procura di Perugia, dove Palamara è indagato di corruzione e di rivelazione del segreto.

GUARDA IL VIDEO - Caso Csm, governo pensa a riforma della giustizia

L’audizione dei difensori di Palamara

Il collegio si è riunito ieri, e dopo aver ascoltato i difensori di Palamara, gli avvocati Benedetto e Mariano Marzocchi Buratti, si è riservato per la decisione, riconvocando i legali per questa mattina, quando sarà chiaro se le richieste di ricusazione saranno state ritenute ammissibili o meno. Il «nodo», in ogni caso, dovrà essere sciolto prima dell’udienza fissata per questo pomeriggio, in cui entrerà nel vivo l’esame della richiesta di misura cautelare disciplinare di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio avanzata dal procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio. L’alto magistrato è stato indagato anche lui a Perugia con l’accusa di rivelazione del segreto. L’ipotesi è che avrebbe raccontato a Palamara elementi d’indagine segreti. Il pg Fuzio ha deciso di andare in pensione anticipata dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La resistenza dei giorni scorsi è venuta meno al termine del colloquio al Quirinale, dopo che le intercettazioni sul caso “toghe” della Procura di Perugia lo hanno «incastrato» mentre il 27 maggio scorso rivelava il contenuto delle accuse al principale indagato di quel procedimento, Palamara.

GUARDA IL VIDEO - Giovanni Falcone, una vita contro la mafia

Dalla corruzione ai rapporti con la politica

Stando all’accusa - come mutuata dalle ipotesi dei pm di Perugia - Palamara avrebbe intascato 40mila euro (particolare smentito dagli indagati) per far nominare il pm Giancarlo Longo - già travolto da inchieste per corruzione in atti giudiziari - alla Procura di Gela; avrebbe compiuto un dossieraggio ai danni del procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, “colpevole” di aver mandato gli atti ai pm di Perugia quando aveva individuato i suoi rapporti opachi col faccendiere Fabrizio Centofanti, travolto dall’inchiesta sulle tangenti al Consiglio di Stato. Inoltre, sono emerse presunte «pressioni» per veicolare alcune nomine in V Commissione del Csm, quella che delibera gli incarichi direttivi e semi-direttivi dei magistrati. In questo contesto sarebbero emerse riunioni a cui hanno partecipato i parlamentari del Partito democratico Luca Lotti e Cosimo Ferri.