Capanna Mollino - Sauze D’Oulx / Tra grigliate e cocktail bollenti

Uno chalet d’autore nel cuore della via Lattea, il comprensorio sciistico del Sestriere. Qui siamo in località Lago nero, a 2.400 metri, sopra Sauze d’Oulx. Il Rifugio Capanna Mollino è stato progettato e realizzato nel 1947 dall’architetto torinese Carlo Mollino: un esempio d’architettura moderna di tale pregio che una sua riproduzione in scala trova al museo di architettura di New York. Completamente ristrutturato pochi anni fa oggi è un punto d’incontro per sciatori e non (si può raggiungere anche in motoslitta): grigliate di carne, polenta e bombardino, la bomba calorica in auge su tutto l’arco alpino. Il cocktail bollente a base di latte, whisky e zabaione.