Capasa al Governo: più strumenti per welfare, formazione ed export

Oltre alle dimensioni delle aziende della filiera, una delle fragilità del sistema è la mancanza di manodopera qualificata. Quali sono le vostre priorità?

Rifinanziare il credito d’imposta per la formazione 4.0 dei dipendenti: la formazione è importante e avendo gli strumenti perché non farla in digitale? E poi chiediamo di consentire ai lavoratori dipendenti di svolgere attività con partita Iva in regime forfettario, senza che questi redditi si cumulino con quelli da lavoro dipendente, per favorire l’autoimprenditorialità. Infine, i pensionati: devono poter tornare al lavoro per fare attività di formazione. Il passaggio di competenze è fondamentale.

Nel 2022 l’export è stato un driver importante del fatturato di settore. il tema della promozione all’estero è sempre una priorità?

Lo è, e non dobbiamo sederci sugli allori ma investire continuamente. Abbiamo chiesto che una quota

del fondo per la promozione del made in Italy venga destinata solo alla moda: 50 milioni all’anno per tre anni.

Il ministro Urso all’Osservatorio Altagamma ha parlato di documenti collegati alla manovra per combattere la contraffazione e incentivare le imprese. La battaglia per vedersi riconosciuto il credito d’imposta R&S sui campionari è quindi ancora aperta?