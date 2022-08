Capelli, come mantenerli sani e le pettinature più trendy da sfoggiare

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dovremmo avere imparato a gestire in modo corretto i nostri capelli al sole e al mare. Eppure ogni anno può succedere di cadere in stupidi errori, ritrovandoci poi al ritorno delle vacanze con i capelli sfibrati e rovinati. Sale marino, cloro, sabbia, residui della crema solare sono i primi nemici della nostra capigliatura, a cui si aggiungono i raggi UV, dannosi per l'idratazione della fibra capillare. Come la pelle anche i capelli hanno bisogno di essere protetti dal sole e curati seguendo una corretta beauty routine con: shampoo, balsamo e trattamenti mirati progettati per rinforzare i capelli e mantenerli forti e nutriti.



Acqua e olio, alleati preziosi

In questa estate così torrida, con un sole potente e vivido, è fondamentale sciacquare i capelli dopo ogni bagno in mare o in piscina. «I capelli non vanno mai asciugati al sole con ancora il sale sulle chiome perché i cristalli di sale li inaridiscono e danneggiano, figuriamoci poi se i capelli sono già decolorati, tinti o maltrattati - raccomanda Salvo Filetti, hair designer presso Compagnia della Bellezza -. Se è possibile meglio fare subito una doccia oppure comprare una bottiglia d'acqua, anche frizzante, perfetta se avete i capelli sottili, e sciacquare i capelli dopo ogni bagno in acqua salata o in piscina. A fine giornata è importante usare un prodotto multi-benefit in grado di idratare, districare e nutrire i capelli. A questo prodotto si può aggiungere un olio da applicare prima dello styling. L'olio, grazie a un mix di oli preziosi, come: il lino, l'albicocca, l'arancio dolce, le mandorle, dona subito un'intensa luminosità e morbidezza, inoltre è prefetto per sigillare le cuticole, nutrire in profondità e modellare l'hair styling».

Loading...

Capelli sani e protetti, ecco come fare Photogallery14 foto Visualizza

Hairdo

L’estate porta con sé la voglia di legare i capelli sia per praticità sia per non soffrire il caldo La coda di cavallo è pratica e sempre attuale perché rappresenta il modo più democratico e giovane per raccogliere i capelli. «Potremmo dire “coda non amour” declinata in tante varianti: raccolta in una calottina lavorata anche wet oppure molto tirata, ma anche con i capelli lasciati fluidi e ondeggianti nella coda – dice Filetti -. Sempre chic la coda raccolta a chignon, lavorando i capelli come un tessuto per poi legarli a fiocco. Ritorna lo stile Etna chic, un grafismo che si concretizza in treccine che raccolgono la calottina superiore, come quelle che si fanno spesso in spiaggia e il resto dei capelli può essere lasciato libero. Per realizzare questo acconciature occorrono degli spray salini che danno un nuovo effetto alle onde rendendole più morbide ed elastiche. Per personalizzare l'hair styling si può giocare con piccoli dettagli wet, come il punto della riga che viene sottolineato dal gel e schiacciato in funzione della forma del volto».

I prodotti per proteggere la chioma

Protezione a 360 gradi è il mantra per non rovinarsi i capelli. In nostro aiuto arrivano diversi prodotti efficaci e semplici da applicare. Cominciamo con quelli protettivi. Per chi ha i capelli sottili sono consigliati oli ed emulsioni con percentuali basse di sostanze siliconiche, hanno una consistenza più corposa e danno più volume . Chi, invece, ha i capelli più grossi può scegliere consistenze leggere, come le idro-emulsioni. La Biosthetique Paris ha messo a punto Soleil, una linea per capelli e pelle per potersi godere il sole senza rimpianti. I prodotti hi-tech hanno formulazioni intelligenti, con attivi naturali dalla profumazione piacevole. Joico, brand cult dell'haircare professionale, ha creato la linea Defy Damage per una protezione taylor made. Tra i prodotti top: un elisir rafforzante che nutre i capelli durante la notte e un termo-protettore da spruzzare prima dello styling. Lucetherapy 10+ Multi-benefit di Compagnia della Bellezza è il jolly da portare sempre con sé. Senza risciacquo ha 10 benefici, tra cui: idratare, ristrutturare, ravvivare il colore e rendere i capelli più lucidi. Svolge un'azione protettiva e nutriente il Bifasico Antiossidante di Beyouty a base di betacarotene adatto a tutti i tipi di capelli. Infine per il ritorno in città Framesi ha studiato la linea FOR-ME tra cui 223 uno spray texturizzante al sale per un mosso effetto mare anche in città.