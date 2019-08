Capelli, in vacanza al sole senza pensieri

Mare&Sole

Al mare i capelli vanno protetti come la pelle. Il sole, la salsedine, la sabbia, il vento, non sono proprio amici delle chiome, per questo è importante seguire una beauty routine durante le vacanze. «La prima regola è di non lasciare mai i capelli senza protezione sotto il sole, dopo il mare o la piscina occorre sciacquarli sempre con acqua dolce, usare il conditioner e limitare l'uso di phon e piastre», conclude Arvizzigno.

In nostro aiuto arrivano diversi prodotti validi e semplici da applicare. Cominciamo con quelli protettivi. Chi ha i capelli molto sottili meglio che scelga oli ed emulsioni in cui sono presenti percentuali basse di sostanze siliconiche, hanno una consistenza più corposa e sono perfetti per dare corpo ai capelli. Chi, invece, ha i capelli più grossi può scegliere consistenze leggere, come le idro-emulsioni. La linea Morphosis Sun di Framesi, oltre allo shampoo, ha una crema protettiva da applicare prima e durante l'esposizione solare, soprattutto dopo ogni bagno in mare o in piscina.

La Biosthétique ha messo a punto la linea Soleil con texture arricchite da un'elevata concentrazione di filtro Uva/Uvb a banda larga non idrosolubile, peptidi, polimeri, estratto di girasole, composti siliconici selezionati. Nella linea 4 prodotti: shampoo, lacca, uno spray resistente all'acqua e una crema nutriente da usare come trattamento doposole.



Hairdo in estate

Quali sono le pettinature più trendy da sfoggiare in estate? Lo abbiamo chiesto a Salvo Filetti, hairdesigner per Compagnia della Bellezza. «Trecce, code, raccolti. L'estate porta con sé la voglia di legare i capelli per non soffrire il caldo e anche per inventarsi nuovi look giocando ogni volta coi propri capelli e con gli accessori. La coda di cavallo fa estate, è sempre moderna perché rappresenta il modo più democratico e giovane per raccogliere i capelli. Non solo, “tirando” si dona al volto un'immediata freschezza. Le acconciature sono sempre in movimento, mai statiche, dallo stile informale. I capelli restano, liberi, sciolti, soprattutto in spiaggia, anche quando vengono raccolti. Questo nuovo bon ton informale vede onde mai troppo definite, intrecci dal gusto wild e fané, volutamente “strecciati”, raccolti semplici ma impreziositi da fiori e decorazioni, mollette, fasce, foulard, elastici che arricchiscono senza banalizzare».

E aggiunge: «Anche i capelli corti vengono magnificati dall'uso di accessori come un semplice cerchietto o un foulard annodato attorno al capo. Il segreto da mattina a sera è quello di giocare con i decori, con accessori luminosi e floreali. Personalmente, io amo tantissimo i foulard e le tante possibilità di creare fasce e bandane in modo creativo. Si possono creare tantissimi motivi anni 50/60 con un ciuffo-frangia bombato e arrotolato su se stesso e poi fissato con un nodo/fiocco del foulard».