Capi di Stato, delegazioni e leader religiosi, tutti i dettagli del funerale di Benedetto XVI

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una zona rossa con gli accessi presidiati dalle forze dell’ordine, mille agenti in campo e divieto di sorvolo sull’area di piazza San Pietro. È tutto pronto in Vaticano per i funerali di Benedetto XVI. Presiede Papa Francesco - inizio ore 9:30 - sul Sagrato della Basilica di San Pietro, ai quali si attende un afflusso di circa 65 mila persone. Accanto a Bergoglio i Patriarchi e i Cardinali, i Presbiteri, gli Arcivescovi e i Vescovi muniti di apposito biglietto rilasciato dall'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche guidato da Monsignor Diego Ravelli: si danno appuntamento al Braccio di Costantino portando con sé amitto, camice, cingolo e mitra bianca.

Ecco qualche numero che racconta la solennità della cerimonia di commiato a Joseph Ratzinger, e le misure che vengono adottate per l’occasione.

Loading...

3.700: i sacerdoti concelebranti

Saranno 3.700 i sacerdoti concelebranti, oltre ai cardinali e ai vescovi.Per la Cei partecipano il card. Matteo Zuppi e mons. Giuseppe Baturi. Non mancano rappresentanti degli atenei cattolici, come il rettore della Cattolica Franco Anelli.

Dieci vescovi dalla Germania

Sono almeno dieci i vescovi arrivati dalla Germania che parteciperanno al funerale di Benedetto XVI. Tra loro il presidente della Conferenza episcopale tedesca monsignor Georg Baetzing, il cardinale arcivescovo di Monaco Reinhard Marx e il cardinale dell’arcidiocesi di Colonia Rainer Maria Woelki. Quindi i titolari o ausiliari delle dicoesi di Passau, Regensburg, Würzburg, Bamberg, Eichstätt, Limburg, Münster. Le campane suonano a lutto in tutta la Germania come raccomandato dalla Conferenza episcopale tedesca alle 27 Diocesi cattoliche del Paese.

Oltre mille giornalisti accreditati

Imponente anche la copertura mediatica, con più di mille giornalisti accreditati, da più di trenta paesi. La maggior parte sono italiani e tedeschi, ma ci sono anche polacchi, francesi, inglesi, statunitensi, spagnoli; altri giornalisti sono arrivati dall’Asia, dall’Africa e dal Sud America.