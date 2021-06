Capire che il cambiamento è necessario è il primo passo verso il cambiamento

Questo nostro amore per lo status quo è stato osservato in moltissimi altri contesti, sia attraverso esperimenti di laboratorio che con studi sul campo. Una stima recente indica che, nel mercato dell'energia, in Inghilterra ogni consumatore potrebbe ottenere in media un risparmio del 10% sul costo della sua bolletta se solo decidesse di rivolgersi ad un fornitore diverso da quello attuale. Eppure, quei risparmi continuano a rimanere potenziali a causa dell'inerzia decisionale. Si capisce, quindi, quale tipo di sfida lo “status quo bias” possa rappresentare per la nostra disponibilità al cambiamento personale ed organizzativo.

L’esempio di De Niro nel film Il cacciatore

Assieme all'avversione al rischio e all'amore per lo status quo, il terzo elemento che il processo di “unfreezing” deve prendere in considerazione è il cosiddetto “effetto certezza”. Lo psicologo Paul Slovic una volta chiese ai partecipanti ad un suo esperimento di scegliere tra due opzioni: una piccola perdita sicura o una piccola probabilità di una perdita più sostanziosa. A metà dei partecipanti, però, la perdita sicura venne descritta come un premio assicurativo contro la perdita più rilevante. In questo caso i soggetti furono molto più propensi a scegliere la perdita sicura rispetto a quelli del primo gruppo. Il premio assicurativo veniva, infatti, percepito come un piccolo costo da pagare per evitare l'incertezza connessa all'altra opzione. Un esempio estremo: provate ad immaginare di essere come Robert De Niro ne “Il Cacciatore”.

La scena è quella della roulette russa. Provate a chiedervi quanto sareste disposti a pagare per eliminare dalla pistola uno dei due proiettili ancora rimasti e poi provate a chiedervi quanto sareste disposti a pagare per eliminare l'ultimo proiettile rimasto. Invariabilmente la seconda cifra è maggiore della prima, nonostante il “bene” che state acquistando sia esattamente lo stesso: la medesima riduzione della probabilità di morire. Ma alla certezza di non morire data dall'eliminazione dell'ultimo proiettile, associamo, naturalmente, un valore più alto di quello attribuito alla semplice riduzione della sua probabilità. Allo stesso modo un'assicurazione che protegge la vostra casa dalle alluvioni e dagli incendi di origine naturale si venderebbe molto di più se proposta come una protezione al 100% contro le alluvioni oltre che da un certo livello di altre calamità naturali, piuttosto che un'assicurazione che, globalmente, protegge solo da una parte dei possibili eventi avversi.

Altre tre buone ragioni per lo “scongelamento”

Oltre alla combinazione di “avversione al rischio”, “status quo bias” ed “effetto certezza”, ci sono almeno altre tre buone ragioni per operare attraverso un percorso di “unfreezing”. Alla prima abbiamo già accennato: ammettere i propri errori è doloroso e questo, a volte può indurci, consciamente o inconsciamente, a perseverare pur di non affrontare questo passo complicato.

In secondo luogo, è importante notare che il cambiamento può essere particolarmente complesso proprio per chi ne ha più bisogno, perché magari si trova ad occupare posizioni di responsabilità. In questi casi, come ci insegna la teoria del condizionamento operante, sono proprio i successi ottenuti e le posizioni di prestigio raggiunte a rinforzare i soggetti in quei comportamenti e atteggiamenti che, secondo loro, li avrebbero fatti arrivare là dove sono arrivati ma che, magari invece, sono probabilmente distorti, fuorvianti e per nulla efficaci.