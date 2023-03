Capire e usare al meglio le risorse che stanno in fondo al mare

1 Serve un’azione diretta a scoprire, tutelare, studiare e valorizzare il patrimonio archeologico sottomarino. Sott’acqua è documentata una parte rilevante della nostra civiltà. Abbiamo il dovere di tutelarla e di garantirne la conoscenza

2 Occorre individuare un equilibrio tra la necessità di approvvigionamento di materie prime e l’esigenza di preservare la biodiversità marina. Il mining e la pesca devono essere effettuate in modo da non produrre danni irreversibili all’ambiente. L’utilizzazione razionale delle risorse marine non può essere confusa con un accaparramento abusivo di quelle risorse. Per stabilire se si tratta di una pratica accettabile occorre guardare a cinque fattori: a) tipo di governance delle procedure

di utilizzazione, b) tecnologie usate, c) rischi per la sicurezza delle persone, d) conseguenze per l’ambiente, e) utilità conseguibili. A questi temi la Fondazione è particolarmente sensibile, tanto che, come forse avrete notato, abbiamo chiamato Civiltà del mare questo settore di lavoro.

3 Uno dei problemi più delicati per il nostro Paese è la gestione delle autorizzazioni per le attività subacquee nelle porzioni di mare che rientrano nella nostra giurisdizione. Si tratta di un sistema non coordinato, privo di una definizione chiara delle competenze reciproche. Nel Rapporto si propone di istituire un’Autorità nazionale per il controllo del traffico subacqueo.

4 La geopolitica sta attraversando una fase di ristrutturazione. La guerra in Ucraina, che sin dall’inizio ha acquisito un netto significato antioccidentale e di lotta contro le democrazie, ha attivato un processo di deglobalizzazione, di cambiamento della globalizzazione per come l’abbiamo sinora conosciuta. Un ulteriore fattore di cambiamento è costituito dalla competizione sul terreno dell’alta tecnologia. Per effetto di questi fattori, si manifesterà un urgente bisogno di terre rare che si trovano in Paesi terzi, i quali oggi gravitano in sfere di influenza non europee, e nel subacqueo. Occorrerà valutare l’opportunità di considerare il subacqueo come vero e proprio nuovo dominio operativo, dopo terra, mare, aria, spazio extra-atmosferico, cyberspace. La dimensione underwater interessa i corridoi strategici per la trasmissione del traffico dati e che, come tali, devono essere sorvegliati e protetti.

L’Onu ha recentemente approvato un Accordo che impegna tra l’altro all’uso sostenibile della biodiversità marina e alla utilizzazione concordata delle risorse genetiche marine. Ci vorrà tempo prima che l’accordo diventi efficace come Trattato; costituisce comunque una importante presa di consapevolezza del ruolo che ha il subacqueo per la vita dell’umanità intera.