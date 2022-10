Capitale italiana della cultura: Locride candidata per il 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella Locride di Corrado Alvaro, Saverio Strati, Mario La Cava, e, partendo da più lontano, anche di Tommaso Campanella, di polis magno greche, necropoli, teatri, santuari e terme romane, di templi dorici in riva al mare, di chiese bizantine e fortezze normanne, di Jonio, di Aspromonte e di fiumare, 42 comuni si trasformano in tessere di un unico mosaico. Cento chilometri di territori e comunità, da Africo a Stilo, da Casignana a Palizzi, da Caulonia a Gerace, da Locri a Siderno, da San Luca a Staiti diventano un unicum per un progetto ambizioso e visionario, di alleanze e condivisioni, che fa delle diversità e delle esclusività territoriali un contesto unitario. Così la Locride, come un’intera, vasta città, si candida a capitale italiana della cultura per il 2025. È la prima volta che a proporsi è un sistema territoriale nel suo complesso.

Il sogno parte dal basso, da comunità impegnate sia a costruire il futuro, attingendo a una gloriosa storia millenaria, di cui ovunque restano tracce, sia a ricostruire la reputazione di un’area che balza agli onori della cronaca solo per i suoi aspetti più deteriori. In primis la criminalità organizzata, e poi la disoccupazione, lo spopolamento, la povertà, il degrado sociale e ambientale che oscurano qualunque azione positiva: «Ma il male si cura con il bene e le distorsioni culturali con la cultura lineare. Vogliamo ricongiungere ai fili del passato virtuoso le azioni dello sviluppo futuro», si legge nel dossier presentato al ministero della Cultura.

Locride 2025, dunque, è “tutta un’altra storia”, come recita il claim del progetto, candidato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e dal Gal delle Terre Locridee, con il contributo dell’agenzia di comunicazione Officine delle idee. Il logo è una rosa dei venti che racchiude i mosaici di Nik Spatari, artista calabrese recentemente scomparso, protagonista in Europa di tutte le avanguardie del ’900: con la sua compagna Hiske Maas, ha realizzato a Mammola uno straordinario complesso monumentale che integra archeologia e modernità.

L’elemento strategico, dunque, è la cultura e tutto ciò che ne deriva: identità radicate, diversità integrate, coesione sociale. Ma soprattutto nuove forme di economia: solidale, ecologica, circolare. Green e Blu economy. La Locride si trasforma in un laboratorio per l’inclusione, la formazione, l’incontro interculturale, la creazione di nuovi linguaggi. Ma anche per l’ampliamento dell’offerta turistica, la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione di imprese creative.

Così nascono le “fabbriche di comunità” e diventano, da un Comune all’altro, infrastruttura sociale: uno spazio stabile e permanente in cui si raccolgono idee e proposte per avviare nuovi processi di sviluppo, «che continueranno a esistere qualunque sarà l’esito della candidatura – spiega il direttore del Gal Guido Mignolli – La Locride da questo momento in poi, non torna indietro».