Capitale italiana della Cultura, una policy in evoluzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

All'indomani della pubblicazione del nuovo bando per la selezione della Capitale italiana della cultura 2026, la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, in collaborazione con PTSCLAS, ha presentato i risultati dell'analisi condotta sui territori coinvolti dal programma Capitale italiana della Cultura tra il 2015 e il 2022. Sono, infatti, passati ormai otto anni dall'avvio del programma, un lasso di tempo relativamente breve se comparato all'esperienza della Capitale europea (la cui prima edizione risale al 1985), ma sufficiente per tirare le somme e capitalizzare le esperienze di una policy che si sta plasmando ed evolvendo assieme allo stesso settore culturale. Attraverso una lettura critica dei meccanismi e dei processi innescati dal programma, lo studio riesce a superare la limitatezza dei dati, costruendo un modello interpretativo che rilegge gli indicatori d'impatto e li intreccia con gli obiettivi della policy stessa.

I VINCITORI Loading...

Il programma

Nell'anno in cui l'Italia fu scelta per ospitare la Capitale Europea della Cultura 2019, l'allora Mibact decise di dare seguito allo sforzo progettuale delle città che, a livello nazionale, si contendevano il titolo europeo. Fu così che, nel 2014, a seguito della nomina di Matera a Capitale Europea della Cultura del 2019, il Ministero decise di conferire ex aequo il titolo di Capitale italiana della Cultura 2015 alle altre cinque finaliste non vincitrici: Lecce, Siena, Cagliari, Perugia e Ravenna. Dato il successo riscontrato dall'iniziativa, il D.L. 83/2014 (L. 106/2014: art. 7, co. 3-quater), reso permanente dalla Legge di bilancio 2018, ha previsto che il Consiglio dei Ministri conferisse annualmente il titolo di Capitale italiana della Cultura (CiC) attraverso una selezione pubblica e un finanziamento nel limite di un milione di euro a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.Solo pochi giorni fa il MiC ha pubblicato il nuovo bando per selezionare la Capitale italiana della Cultura 2026. Entro il 4 luglio 2023, i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni, che non abbiano concorso alle due precedenti edizioni, potranno presentare la manifestazione di interesse preparatoria alla trasmissione del dossier completo che dovrà avvenire entro il 27 settembre. Dopodiché, entro il 15 dicembre, una Giuria di esperti selezionerà i 10 progetti finalisti che verranno discussi e analizzati pubblicamente per arrivare alla nomina di Capitale della Cultura 2026 entro la fine di marzo 2024, facendola seguire ad Agrigento 2025.



Loading...

Alessandra Vittorini, direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

La ricerca

La nuova ricerca di Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali “Capitale italiana della Cultura. Dal 2015 al 2022: dati, esperienze e cambiamenti”, non ancora pubblicata ma presentata in anteprima nel corso di ArtLab 2023 a Bari, analizza gli effetti che l'iniziativa ha avuto sulle città insignite del titolo dal 2015 al 2022 e lavora, al contempo, sulla messa a punto di un modello specifico di valutazione dell'iniziativa. Lo studio non si limita a identificare semplicemente il numero di turisti arrivati o dei biglietti di musei venduti, ma cerca di costruire un modello di analisi che trova negli obiettivi e nei criteri di selezione del bando stesso gli ambiti di valutazione, i perimetri all'interno dei quali ricercare gli effetti dell'iniziativa. In questo senso, dunque, il programma della CiC è stato letto come un innesco funzionale per l'attivazione di altre dinamiche di sviluppo cittadino, facendo assumere al milione di euro di investimento pubblico un significato tutto nuovo, profondamente diverso da quello meramente economico, o meglio finanziario.

Gli ambiti di indagine della valutazione sono stati desunti a partire dallo studio della letteratura di settore e del programma di Capitale della Cultura, attraverso l'analisi degli obiettivi e dei criteri di valutazione esplicitati nei bandi dell'iniziativa che, seppur evoluti negli anni, possono essere categorizzati nei seguenti 5 ambiti:

● Vivacità culturale

● Accesso, partecipazione e senso di appartenenza

● Modalità di organizzazione e gestione dell'evento

● Attrattività turistico-culturale e posizionamento mediatico

● Trasferimento tecnologico e imprenditorialità