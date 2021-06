Capitale umano, digitalizzazione e ambiente per risollevare la Sardegna

4' di lettura

Uno scenario da guerra. Con un crollo delle esportazioni, una flessione negativa del mercato del lavoro che ha colpito sopratutto le donne e i lavoratori con minore tutela. E poi la distanza tra Sardegna e regioni più dinamiche dell’Ue che cresce. La speranza per iniziare la ripresa può arrivare dalla valorizzazione del capitale umano, digitalizzazione e tutela dell’ambiente. È il quadro economico della Sardegna tracciato dal ventottesimo rapporto Crenos (il Centro ricerche economiche nord sud delle università di Cagliari e Sassari) e relativo al 2020.

Debolezze e fragilità

«La crisi economica europea innescata dalla malattia ha messo in evidenza le debolezze delle economie fragili come di quelle forti, dando impulso a una nuova coesione nel disegno delle politiche economiche dell’Unione – premette lo studio coordinato da Gianfranco Atzeni, docente di Economia politica all’Uniersità di Sassari e ricercatore Crenos –. In alcune economie, fragilità come le disparità di genere e tra generazioni, le differenze territoriali nella dotazione di infrastrutture digitali e di competenze del capitale umano sono emerse con maggiore chiarezza».

Il crollo durante la ripresa

Lo studio evidenzia che l’emergenza sanitaria si è abbattuta sulla Sardegna proprio mentre era in corso una leggera ripresa. «Senza la pandemia avremmo accolto positivamente la crescita del Pil sardo del 2019 (+1,4%) in cima alla classifica delle regioni italiane – scrive il rapporto –. Tuttavia, la crescita media del periodo 2015-2019 è solo dello 0,3% e il Pil sardo è il 64% di quello medio europeo, collocando l’Isola al 147° posto su 240 regioni in Europa». Per l’isola le ricadute sul Pil, legate all’impatto provocato dalla diffusione del Covid-19 potrebbero essere «più pesanti di quelle registrate a livello nazionale».

Crolla il mercato del lavoro

Lo studio evidenzia, relativamente al mercato del lavoro del 2020, riduzioni significative del tasso di attività e del tasso di occupazione. Nello specifico, nel 2020 l’isola perde nel complesso 27 mila occupati e 43 mila forze di lavoro, collocandosi così tra le regioni in cui la crisi pandemica ha avuto gli effetti peggiori sul mercato del lavoro. A contribuire a questo primato negativo è sicuramente la particolare struttura occupazionale in Sardegna, che nel 2019 vedeva quasi un lavoratore su quattro impiegato nel settore del commercio o della ristorazione. «A essere maggiormente colpite sono le donne, gli individui con titoli di studio medio-bassi e i lavoratori con contratti a tempo determinato – evidenzia il rapporto –. La ridotta occupazione delle donne con titolo inferiore al diploma è responsabile da sola di quasi la metà della diminuzione complessiva dell’occupazione in Sardegna».

Cresce la distanza tra la Sardegna e Ue

Il rapporto rimarca che «il sistema economico regionale non è capace di stare al passo con la crescita dell’Europa e nel tempo si allontana dalle regioni più dinamiche dal punto di vista economico». Inoltre «permane il divario di reddito con le regioni settentrionali: il Pil della Sardegna (33,3 miliardi di euro in volume) si traduce in 20.356 euro per abitante, maggiore del Mezzogiorno (18.511 euro) ma distante del Centro-Nord (33.796 euro)». Export e imprese. Nonostante le previsioni legate alla serrata generale che ha sospeso o limitato molte attività economiche, il numero complessivo delle imprese attive è cresciuto di 1.006 unità. «L’impatto immediato è stato invece sul flusso di iscrizioni e cancellazioni, diminuite rispettivamente del 15% e del 17,3%». Nel 2020 si registra una drastica riduzione delle esportazioni, -40,6% rispetto al 2019. Le vendite all’estero di prodotti petroliferi sono colpite dal crollo del prezzo internazionale del petrolio e si riducono a 2,4 miliardi di euro nel 2020 (-48,2%). I restanti settori, in media in contrazione del 4,7%, mostrano una certa variabilità: «l’industria dei prodotti in metallo raggiunge i 276 milioni di euro e segna un importante +46%, mentre si registra un calo delle vendite dell'industria chimica di base (188 milioni, -26,3% rispetto al 2019)». L’export dell’industria lattiero-casearia è in diminuzione del 2,7% ma le vendite verso gli Stati Uniti, principale destinazione del pecorino romano, sono rimaste sostanzialmente invariate.