Capitali internazionali per Mapo Tapo, la startup del turismo sportivo sostenibile

Fondata nell'agosto del 2020 con l'idea di mettere a disposizione di guide alpine e istruttori certificati una piattaforma digitale per organizzare brevi viaggi di gruppo di arrampicata e scialpinismo fuori dai sentieri battuti con un occhio di riguardo all'ambiente, al territorio e delle comunità locali, Mapo Tapo ha ufficializzato in questi giorni la chiusura (avvenuta lo scorso mese di dicembre) di un round pre-seed round da 355 mila euro interamente sottoscritto da una cordata di business angel italiani ed internazionali, fra cui l'imprenditore seriale belga Yves Warnant.

Dopo aver vinto numerosi contest (per un totale di oltre 45mila euro di grant incassati) ed essere stata ammessa al programma di accelerazione (con tanto di investimento di capitale iniziale) B4i - Bocconi for Innovation della prestigiosa università milanese, il round pre seed porta la valutazione pre-money della startup italiana a 2 milioni di euro a poco più di un anno dalla nascita.

La nuova iniezione di liquidità, come confermano i fondatori Daniele Calvo Pollino (ex Product Manager in Amazon) e Alessia Fontanari (proveniente da McKinsey) in una nota, servirà a sviluppare ulteriormente la piattaforma tecnologica proprietaria e far crescere una community che oggi conta 25mila appassionati. La priorità attuale è quella di promuovere un turismo sostenibile a 360 gradi verso siti poco conosciuti sia in Italia che in Europa, in attesa di riprendere l'attività sulle destinazioni più lontane. Una curiosità: fra un lockdown e l'altro, il team di Mapo Tapo ha lanciato una campagna di crowdfunding per creare “The Climbing Travel Guide”, un libro fotografico delle 50 destinazioni più belle al mondo dove arrampicare che ha visto la collaborazione di oltre 60 fotografi outdoor di tutto il mondo e che oggi rappresentata a tutti gli effetti il biglietto da visita della startup.