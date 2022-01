Capitali, scuole e incubatori dietro le start up francesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’anno è iniziato in modo decisamente fausto per la French Tech. In meno di tre settimane, le start up transalpine hanno raccolto 1,7 miliardi di euro – dopo i record del 2021, quando l’ammontare è stato di 11,6 miliardi, stracciando quello dell’anno precedente (+115%). Altri primati del 2021 sono stati i round di raccolta superiori ai 100 milioni (22, rispetto a 13 nel 2020) e la maggiore levée de fonds (Sorare, specialista degli Nft, ha raccolto 586 milioni).

Da solo otto a fine 2020, le licornes, il termine francese per designare gli unicorni valutati un miliardo o più, sono passate a 26. La settimana scorsa alla graduation di Exotec (robot per la logistica) è seguita Spendesk (soluzioni per la gestione dei pagamenti aziendali). Al di là delle somme in gioco, l’impatto sull’occupazione è significativo. La prima, che ha già 360 salariati per un fatturato di 126 milioni, prevede di assumere 500 ingegneri in tre anni e altrettanto personale per altre funzioni; la seconda conta di passare da 400 a 700 collaboratori nel corso del 2022.

Dietro questi risultati c’è l’attuale disponibilità di capitali, francesi e internazionali. La giapponese Softbank ha partecipazioni in Sorare, Contentsquare, Swile e Vestiaire Collective e l’americana General Atlantic, in Back Market, ManoMano e Spendesk. Un altro esempio è Back Market, che si occupa di recupero di prodotti elettronici e vale più di 5 miliardi. Negli ultimi mesi è stata ripetutamente sollecitata dal fondo Sprints Capital che non era riuscito a posizionarsi in occasione del round di maggio 2021 e che alla fine ha convinto i fondatori ad allargare l’azionariato.

Al di là del settore in cui operano e del posizionamento geografico (domina l’Île de France, la regione intorno a Parigi), è interessante analizzare da dove arrivano i 61 fondatori e co-fondatori. I dati di Figaro Étudiant mettono in luce il ruolo centrale delle grandes écoles. Spicca l’École normale supérieure, al primo posto con quattro laureati alla pari con Hec, seguite da Polytechnique a tre (come l’Escp). Montpellier Business School, che non è grande école, fa quasi da intrusa in questa lista, dove appaiono anche l’Essec, Em Lyon, l’École des Ponts ParisTech, l’Edhec e l’Insead.

I campioni della French Tech sono per lo più secchioni, che sempre più spesso seguono una duplice formazione economia-ingegneria, come Hec+Polytechnique o Hec+CentraleSupélec. E non sono rari coloro che hanno proseguito anche oltre, come David Khuat-Duy di Ivaula (dottorato a Paris Dauphine) o il normalien Frédéric Mazzella di BlaBlaCar col master di Stanford. A fare da parziale contraltare, tre autodidatti che si sono fermati prima del bac.