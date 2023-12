Capodanno 2024 in piazza, i concerti nelle città italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Spettacoli in piazza, dirette televisive ma anche silenzio. Il conto alla rovescia è iniziato e vanno avanti gli interventi per allestire i concerti o gli spettacoli di fine anno. Con la Sardegna che schiera dieci big tra i vari centri dell’isola mentre Milano resta anche quest’anno senza musica in piazza.

Dal Circo Massimo a Crotone

Il panorama nazionale è comunque ricco di appuntamenti. A Roma, il concerto di Capodanno sarà al Circo Massimo. Tre gli artisti che si alterneranno sul palco: Blanco, Lazza e Francesca Michielin. Lo spettacolo sarà gratuito. «Roma 2024. You are here» è lo slogan del concertone della notte di San Silvestro, organizzato da Roma Capitale con la radio Rds.

Diretta televisiva (su Rai 1) a Crotone dove sul palco allestito in piazza Pitagora, animeranno la serata condotta da Amadeus Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol e Maninni.

Bari, Genova e Torino

Sul palco di Bari ad accompagnare il pubblico per la fine dell’anno ci saranno Ermal Meta, Coez e Frah Quintale. E mentre a Mantova Madame si esibirà in Piazza Sordello a Genova ci sarà il Capodanno in Musica di Canale 5 cui parteciperanno Albano, Orietta Berti, Iva Zanicchi e Fausto Leali insieme a Leo Gassman, Michele Bravi, Luigi Strangis e la partecipazione speciale di tutta la scuola di Amici.

Tra Piazza Castello e piazza Plebiscito

A Torino il conto alla rovescia sarà sul palco di piazza Castello con il producer Mace, anticipato da Lo stato sociale. Dall’altra parte del Paese, a Napoli, per il pubblico presente in piazza Plebiscito ci sarà un ricco cartellone. Sul palco saliranno Arisa, The Kolors ed Enzo Avitabile.