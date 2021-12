Capodanno, dal cenone alle piazze cosa si può fare e cosa no con le nuove regole

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno dei giorni più attesi dell’anno, tradizionalmente caratterizzato da festeggiamenti e brindisi in compagnia che talvolta si prolungano anche fino all’alba, sarà anche quest’anno blindato e all’insegna del rispetto delle regole basilari per evitare un’ulteriore accelerazione dei contagi Covid, e della variante Omicron. Prima fra tutte, quella del distanziamento.

La parola d’ordine è: evitare qualsiasi situazione che potrebbe determinare assembramenti. Sarà un Capodanno senza eventi pubblici e con sale da concerto e discoteche chiuse. Nessuna limitazione invece per gli spostamenti: ci si potrà spostare verso altri Comuni e altre Regioni rispetto a quelle di residenza. Si potranno raggiungere anche le seconde case.

Per orientarsi tra i tanti paletti e le purtroppo poche cose fattibili potrebbe essere utile un mini vademecum. Eccolo.

Partiamo da quello che non si potrà fare: andare in discoteca, recarsi nelle piazze per assistere tutti insieme a un concerto o a una festa. Nel primo caso i locali sono chiusi - la soluzione prevista dall’ultimo decreto di Natale ha destato la protesta dei gestori; girano già sui social locandine che pubblicizzano cenoni con sottofondo musicale, che potrebbero però trasformarsi in occasioni per ballare -; nel secondo ogni iniziativa è stata cancellata. «Non vorrei che si diffondesse la moda delle feste clandestine perché Omicron non va sottovalutata», ha affermato il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

La stretta messa in campo dal decreto di Natale

Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale la Vigilia di Natale, dal 30 dicembre parla infatti chiaro: per un mese, «sono vietati gli eventi, le feste e i concerti che prevedono assembramenti in spazi all’aperto» e «sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati».