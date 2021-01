Capodanno cinese con il freno a mano, bonus aziendale per chi non festeggia La pandemia ostacola la rituale migrazione interna, nell’anno del Toro a beneficiarne sarà il Pil. Premi in palio per chi continua a lavorare di Rita Fatiguso

Cambiano anche le più sacre tradizioni a causa del Covid-19. Le migrazioni di massa interne, duecento milioni di persone che tornano a casa per festeggiare il nuovo anno lunare, quest’anno saranno a scartamento ridotto. La pandemìa sta ostacolando le migrazioni di massa del capodanno cinese che, quest’anno, sarà all’insegna del lavoro.

C’è chi non si sposterà o non si potrà spostare a causa dei divieti imposti dal Covid-19 e chi, allettato dalla propria azienda, accetterà un bonus per non tornare a casa.

A vincere sarà il Pil cinese: meno viaggi e banchetti, più acquisti online e più produzione manifatturiera. Del resto il Topo passa il testimone al Toro e, nell’anno dell’animale più laborioso dello Zodiaco, forse c’era da aspettarselo.

Un Capodanno stanziale

Trip.com ha iniziato in anticipo, allettando i potenziali turisti con tariffe dimezzate per festeggiare l’anno del Toro che si celebra il 12 febbraio. Ma non solo i viaggi per turismo, soprattutto i viaggi per tornare a casa quest’anno sono a rischio a causa della pandemia.

Il Covid-19 esplose nel 2020 proprio durante la migrazione del segno dello Zodiaco del Topo, l’animale associato al contagio, a ogni tipo di contagio.