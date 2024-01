Capodanno, morta ad Afragola per un colpo partito dall’interno della casa. In Italia per i botti 274 feriti (64 i minori)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un colpo di pistola partito dall’interno della casa in cui si era riunita con i parenti per festeggiare il nuovo anno. Concetta Russo, 45 anni, è morta al Cardarelli di Napoli per effetto delle ferite riportate alla testa la scorsa notte. I carabinieri dopo ulteriori accertamenti, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno rinvenuto e sequestrato un proiettile calibro 380. La donna lascia un marito e due figli maggiorenni. Nativa di Napoli, si era trasferita a Pantigliate, comune nell’area metropolitana di Milano. Si trovava ad Afragola in vacanza per ricongiungersi con i parenti in occasione delle feste.

Bilancio dei feriti in crescita

Un totale di 274 feriti, di cui 12 dovuto all’uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d’artificio. È il bilancio dei dati degli incidenti di Capodanno 2024 elaborati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I ricoverati di quest’anno sono stati 49. I dati evidenziano un aumento rispetto allo scorso anno in cui ci furono 180 feriti, con 48 ricoveri. Riguardo ai minori che hanno subito lesioni, si registra un aumento: sono 64 i minori che hanno riportato lesioni, in confronto ai 50 dello scorso anno.



Napoli, altra donna colpita da pallottola vagante

Da Nord a Sud si contano diversi feriti, tra i quali non pochi minorenni. A Napoli una donna di 50 anni è arrivata al pronto soccorso per un colpo di arma da fuoco al fianco mentre assisteva ai festeggiamenti del Capodanno sul balcone della sua abitazione. Si trova attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita. Ancora a Napoli un algerino di 50 anni, mentre camminava in strada, è stato colpito da un proiettile alla spalla e al polmone e ora attende un intervento chirurgico. A Foggia un uomo di 47 anni ha riportato lesioni con amputazioni multiple alle dita della mano sinistra e ustioni di secondo grado per l’esplosione di un petardo. Sempre a Foggia un ragazzo di 17 anni, per lo scoppio di un petardo artigianale, ha riportato l’amputazione della mano sinistra con prognosi di 30 giorni. A Grosseto nell’esplosione di un petardo, nel corso dei festeggiamenti all’aperto, sono rimasti feriti tre minorenni. Il più grave è un minore di 15 anni che ha riportato la quasi totale amputazione della mano sinistra ed escoriazioni al viso e al torace. Vista la gravità delle ferite è stato trasportato all’Ospedale Careggi di Firenze.

Da Milano a Trento, i ferimenti più importanti

A Milano un 18enne egiziano ha perso le dita di entrambe le mani per l’esplosione di un artificio pirotecnico. Sempre a Milano un uomo di 36 anni è arrivato all’ospedale di Legnano e ricoverato in prognosi riservata, con ustioni di terzo grado a mani e volto, per aver maneggiato polvere pirica nel tentativo di creare un manufatto artigianale. Una minorenne di nazionalità filippina, nel maneggiare un’arma ad aria compressa, ha riportato un trauma alla mano sinistra con prognosi di 30 giorni. A Siena un 15enne è stato trasportato con urgenza all’ospedale di Careggi di Firenze per le gravi lesioni riportate alla mano nello scoppio di un petardo a Poggibonsi e la prognosi è riservata. Tre minori di anni 15, 10 e 6 anni nel corso dei festeggiamenti nel giardino della loro abitazione a Terracina (Latina), nell’accendere una batteria di fuochi d’artificio, hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente in 30, 15 e 10 giorni per ferite al volto e alle gambe. Nel comune di Pacentro (L’Aquila), un giovane romano di 20 anni, mentre si trovava in compagnia di tre amici, è rimasto ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Trasportato all’Ospedale di Sulmona è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione dell’arto e la prognosi è superiore ai 40 giorni. A Varese a un minorenne di 17 anni è stata amputata la mano destra ed è rimasto ferito all’occhio per l’esplosione di un petardo. Un marocchino di 54 anni, a Trento, ha riportato l’amputazione del terzo raggio della mano dopo aver raccolto un petardo inesploso. Nella stessa città un uomo di origine moldava di 23 anni ha perso la mano sinistra nell’esplosione di un petardo “cipolla”. Infine a Lucca un minorenne di anni 15 ha perso il pollice e l’indice della mano durante l’utilizzo di un petardo.



Pisani in collegamento con tutte le questure

Nella notte il capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha voluto manifestare l’ultimo giorno dell’anno la sua riconoscenza ai poliziotti impegnati per garantire la sicurezza nelle città, nelle piazze e nelle località turistiche di tutta Italia. Pisani lo ha fatto collegandosi via radio e in video dalla sala operativa della questura di Napoli con tutte le sale operative delle questure italiane e con i compartimenti della polizia stradale e ferroviaria, il centro situazioni del Viminale, la sala operativa della direzione centrale dell’immigrazione e delle frontiere, il Cnaipic e le sale operative degli ispettorati di pubblica sicurezza.