Saldi, avvio a singhiozzo. Capodanno freddo per i consumi Le stime di Confcommercio prevedono incassi per 4 miliardi: uno in meno rispetto al 2020 di Giovanna Mancini

Un avvio a singhiozzo, con partenze differenziate in tutte le regioni, per i saldi invernali forse più attesi degli ultimi decenni. Dopo un anno drammatico che, secondo le stime di Confcommercio, dovrebbe registrare 120 miliardi in meno di consumi rispetto al 2019 (-10,8%), le speranze dei rivenditori sono riposte nelle prossime settimane anche se, sempre secondo Confcommercio, gli effetti della pandemia si faranno sentire anche sui saldi, con una spesa prevista di 4 miliardi di euro, uno in meno rispetto allo scorso anno.

Pesano la crisi e l’incertezza economica, l’assenza di turisti, ma anche il perdurare delle misure restrittive anti-Covid, che impattano sul calendario stesso. I saldi iniziano infatti sabato 2 gennaio in tre regioni (Basilicata, Molise e Valle d’Aosta), con la zona rossa ancora in vigore. Seguiranno lunedì 4 gennaio Abruzzo e Calabria, in zona arancione per un giorno e poi di nuovo in zona rossa. Solo dal 7 gennaio, con il finire delle chiusure previste dal Decreto di Natale, i saldi avranno davvero inizio: Lombardia, Piemonte, Sicilia, tra le altre, mentre Veneto ed Emilia Romagna aspetteranno addirittura il 30 gennaio.

Iniezione di liquidità per la moda

Non saranno la soluzione di tutti i mali per il settore del commercio non alimentare, che quest’anno ha perso oltre 300mila imprese, di cui 240mila a causa della pandemia, spiega Confcommercio. Ma saranno comunque, «un volano per lo sviluppo e un’iniezione di liquidità per un comparto in estrema difficoltà, che non ha passato un buon Natale e che davanti ha ancora un anno molto difficile», spiega Massimo Torti, segretario generale di Federmoda Italia. Proprio i dettaglianti della moda sono quelli che hanno pagato il tributo più alto al Covid-19: 20mila le realtà che quest’anno hanno chiuso i battenti, 20 miliardi di euro in meno di consumi e 50mila persone che rischiano il posto di lavoro. «Speriamo in questi saldi, ma comunque i negozi hanno perso un’intera stagione e questo riduce le marginalità – osserva Massimo Torti –. Inoltre mancheranno ancora i turisti, soprattutto quelli extra-Ue, che per noi sono i migliori clienti».

A salvarsi è stato soltanto l’e-commerce: secondo l’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, nel 2020 le vendite online di prodotti hanno registrato la crescita più alta di sempre, 5,5 miliardi di euro, raggiungendo i 23,4 miliardi. E il contributo più deciso è arrivato da un settore fino a oggi fortemente in ritardo, quello alimentare.

I consumi delle feste

Proprio i consumi alimentari casalinghi sono gli unici che hanno tenuto, grazie anche alla diffusione di food delivery e consegna a domicilio. Nella settimana di Natale le vendite di prodotti alimentari sono aumentate del 20% rispetto allo scorso anno e per Capodanno è previsto un andamento analogo, afferma Fida-Confcommercio. Meno ottimistiche le stime della Coldiretti, che prende in considerazione anche il fuori-casa: nel 2020, spiega l’associazione in una nota, i consumi alimentari si sono attestati a 41 miliardi, il livello più basso dell’ultimo decennio. Anche le spese per il veglione di Capodanno sono crollate (-32%), scendendo a 65 euro in media a famiglia. È saltata inoltre la tradizionale cena al ristorante per cui i clienti spendevano, mediamente, 80 euro a persona. Anche in questo caso, i ristoratori sentiranno la mancanza soprattutto dei turisti, che ogni anno spendono in Italia 53 miliardi di euro, per un terzo destinati al cibo e ai souvenir.