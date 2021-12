Capodanno, niente feste in piazza. Cosa si può fare con il vaccino, cosa con il tampone e cosa è libero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà il secondo Capodanno di fila senza concerti e festeggiamenti di piazza. E con le discoteche chiuse. Ma sarà comunque un Capodanno molto diverso da quello dello scorso anno. I ristoranti sono aperti. E, al netto delle inevitabili disdette, è possibile organizzare i tradizionali cenoni, senza limiti di commensali, a casa e fuori. Certo, sono vietati feste, eventi e concerti con assembramenti in spazi aperti. Non a caso il Viminale ha deciso di rafforzare i controlli in vista della notte di San Silvestro, tenendo sotto controllo in particolare le zone della movida.

No limiti agli spostamenti con il green pass base

Nessuna limitazione invece per gli spostamenti: ci si potrà spostare verso altri Comuni e altre Regioni rispetto a quelle di residenza per raggiungere parenti o amici. Fino al 10 gennaio basta il green pass base. Ossia è possibile viaggiare in treno, aereo o pullman anche con un tampone negativo. Dal 10 gennaio per viaggiare su tutti i mezzi pubblici senza il green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione dal Covid).

Super green pass per il cenone al ristorante

Chi ha in tasca il super green pass (fatto il vaccino o è guarito dal Covid) pass potrà andare a cena al ristorante. Va segnalato ad ogni modo che con l’impennata dei contagi locali e ristoranti d’Italia dicono spesso addio al tradizionale veglione di fine anno, riconvertendo la serata di San Silvestro in un più contenuto cenone, accompagnato dal servizio ormai immancabile del food delivery. Addio quindi alla musica e alle serate danzanti e via libera alle cene anti-assembramento, con una riduzione di coperti. L’aumento dei contagi condiziona comunque anche le scelte delle comitive. E così in molti ristoranti continuano ad arrivare disdette e cancellazioni.

In attesa dell’entrata in vigore dell’estensione generalizzata del super green pass a partire dal 10 gennaio, a Capodanno basterà ancora il green pass base, perciò anche un tampone negativo, per visitare un museo o accedere a un centro benessere o termale al chiuso. Oppure per entrare in un parco divertimenti.

Cosa resta possibile per chi non è vaccinato

Per chi non è vaccinato resta l’opzione di una tavolata all’aperto al ristorante. Ma visto il freddo, è impensabile una soluzione del genere se il ristorante non è dotato di stufette.