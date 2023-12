Capodanno, in viaggio 10,6 milioni di italiani. Aumenta la spesa per il cenone

Ascolta la versione audio dell'articolo

La crisi c’è, ma non si vede. Perlomeno non in queste festività natalizie che – picco influenzale permettendo – vedranno un numero record di italiani in viaggio secondo le previsioni di Confcommercio che, nell’Osservatorio Turismo realizzato in collaborazione con Swg, prevedono 10,6 milioni di connazionali in viaggio a Capodanno, oltre un milione in più rispetto allo scorso anno, con una spesa complessiva prevista che supera i 3,6 miliardi.

Anche la spesa per il cenone del 31 dicembre è in aumento: la stima questa volta arriva dalla Coldiretti, che ha calcolato in 98 euro la cifra media per ogni famiglia, il 2% in più rispetto al 2022.

Gli italiani in viaggio per Capodanno

Per chi si è messo in viaggio dopo pranzi e cene natalizie, la meta più ambita si conferma la montagna, scelta da quattro italiani su dieci, secondo l’indagine di Confcmommercio/Swg, seguita da città d’arte e borghi (27%) e dalle località litorali (16%). La fine dell’anno si festeggia in una struttura turistico.ricettiva in sei casi su dieci, con un soggiorno al massimo di due notti per la metà degli intervistati mentre, per la restante metà, un terzo potrà allungare le vacanze a sei o più giorni. La vivacità della domanda, già registrata per le partenze di Natale, dunque, si conferma e anzi si accentua a Capodanno. Nel confronto con un anno fa, si riduce dal 50% al 32% la quota di coloro che resteranno vicino al luogo di residenza, o comunque nella propria regione, mentre passano dal 38% al 48% del totale i viaggiatori in movimento per tutta l’Italia.

In aumento le vacanze all’estero

L’indagine di Confcommercio rileva quest’anno anche un significativo incremento di coloro che scelgono l’estero (principalmente Germania, Francia e Regno Unito) per festeggiare l’inizio dell’anno nuovo: si tratta del 20% degli intervistati, l’8% in più rispetto allo scorso anno. Per chi resta in Italia, le mete preferite sono quelle dell’arco alpino: Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte in testa, mentre, tra le città d’arte, Roma esercita particolare attrazione sui turisti italiani, contribuendo al secondo posto del Lazio nella classifica regionale.

Quest’ultimo scorcio di anno conferma dunque la buona dinamica del turismo nazionale: il trimestre agosto-ottobre è stato il migliore di sempre in termini di presenze, grazie all’apporto degli stranieri. Se non si riuscirà a registrare il record assoluto su base annua, superando, cioè, le performance del 2019 (mancano da gennaio a ottobre 6 milioni di notti), ciò sarà dovuto unicamente al calo registrato nel mese di luglio, forse anche a causa di un eccesso di cautela sulle conseguenze delle alluvioni di maggio e giugno in alcune regioni.