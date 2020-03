Capostipite di altre piccole elettriche

Il distacco tra la Nuova 500 e tutte le altre, di ieri e di oggi, è dovuto a quanto celano i suoi lineamenti. In primis, all'architettura che è del tutto inedita. Infatti, è la prima sviluppata da Fca per modelli full electric. Nel caso specifico questa piattaforma è stata ideata per le vetture di taglia Small, ma la dilagante filosofia della modularità fa pensare che sarà facilmente evoluta anche per sostenere modelli più grandi. L'architettura ospita sotto il pianale la batteria agli ioni di litio e, tra l'altro, porta in dote alla al nuovo Cinquino un passo più lungo di 2 centimetri rispetto a quello della 500. Inoltre, sarà sicuramente impiegata in casa Fiat anche per il modello che scaturirà dalla concept car Centoventi che sostituirà la Panda, ma è quasi scontato che sarà utilizzata anche dai marchi di Psa per le sue prossime citycar. In pratica, i modelli che sostituiranno la Citroen C1, le Opel Adam e Karl nonché la Peugeot 108.