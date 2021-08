Cappe silenziose, efficienti e smart: ecco come scegliere quella giusta

Cosa evitare

Attenzione – soprattutto negli acquisti online da siti poco conosciuti – alla veridicità di certificazioni e marchi di “qualità” che possono essere falsi o ingannevoli e alla presenza di materiali e finiture “non regolari” che, a contatto con i vapori bollenti, emettono sostanze tossiche.

Baraldi Block Star Plus

Le cappe non depurano né rendono l’aria più sana come spesso viene erroneamente scritto nelle guide all’acquisto off e online, ma hanno il compito di espellere con efficacia quella inquinata, ed è già un risultato eccellente. Possono invece diventare inquinanti se i filtri non vengono regolarmente puliti o sostituiti. La cappa filtrante – che non è collegata con l’esterno – ha un’efficacia limitata e va bene per piccoli ambienti e per chi cucina poco.

La rapidissima diffusione della cottura a induzione non ha affatto eliminato il problema degli odori e dei vapori perchè anzi, non essendoci la fiamma del gas che “asciuga” l’aria, produce molto vapore. È per questo che i piani a induzione sono sempre più dotati di apposite cappe incassate frontalmente o lateralmente proprio sul piano per catturare molto rapidamente gli inquinanti umidi non appena escono dalle pentole.

La Faber ha proposto per prima con il sistema Sos applicato in alcune sue cappe, la soluzione: un’azione aspirante “vorticosa” che attira e elimina l’eccesso di condensa in modo che l’umidità non si depositi sui mobili durante la cottura, evitando così il formarsi delle muffe.

I trend emergenti

È finita l’epoca delle gigantesche cappe da arredo, delle versioni costosissime con finiture preziose, illuminazioni accecanti, dimensioni, forme e materiali di puro effetto scenografico e spesso di dubbioso effetto funzionale. Oggi il minimalismo dei mobili si riflette anche sulle cappe ed ecco che si possono installare versioni a parete o a soffitto discrete e molto potenti, di origine professionale come quelle della Elica, della Franke, della Faber, oppure versioni originali a sospensione che sono, come quelle della Falmec, non otticamente invasive perchè inserite in una struttura leggera a mensole adatta a isole e penisole e con mini barre led.